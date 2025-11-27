Guinea-Bisáu nombra a nuevo jefe de las Fuerzas Armadas tras formar Gobierno de transición

Bisáu, 27 nov (EFE).- La junta militar que tomó el poder en Guinea-Bisáu designó este jueves al mayor general Tomás Djassi como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas del país, para reemplazar al Horta N’ta, quien asumió como líder del nuevo Gobierno de transición en el país.

La designación de Djassi fue realizada mediante un decreto presidencial divulgado por la televisión pública de Guinea-Bisáu y entró en vigor de forma inmediata.

“El presidente de la República de Transición, el general Horta N’ta, nombró, por decreto presidencial y asignó al nuevo jefe de Estado mayor general de las Fuerzas Armadas, el mayor general Tomás Djassi”, indicó la estatal Guinea-Bissau Television en sus redes sociales.

El nombramiento se produce en un contexto de crisis política desencadenada tras el golpe militar del miércoles que depuso al presidente Umaro Sissoco Embaló y suspendió el proceso electoral, sumiendo al país en un período de transición de un año bajo la dirección de la junta militar.

El presidente rotatorio de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), Julius Maada Bio, presidente de Sierra Leona, encabezó hoy una reunión virtual en la que condenó el golpe militar y la detención de Embaló y de funcionarios electorales.

“Condené el golpe militar, subrayando que la detención ilegal del presidente Embaló y de funcionarios electorales viola los principios del Tratado de la Cedeao. Nuestra respuesta será firme, basada en principios y coherente con nuestra historia”, afirmó Bio en su cuenta de X.

Desde que tomaron el poder, los militares de Guinea-Bisáu han impuesto un toque de queda nocturno, prohibido manifestaciones y huelgas y cerrado fronteras y espacios aéreos hasta nuevo aviso.

N’ta asumió el cargo en una ceremonia celebrada en el cuartel general del Ejército en Bisáu, donde aseguró que los militares intervinieron para «salvaguardar la democracia y la estabilidad política» y atribuyó el golpe a la «intensa actividad de grupos vinculados al narcotráfico» que, según dijo, trataron de influir en el proceso electoral para «capturar la propia democracia».

El golpe se produjo en vísperas de la publicación de los resultados de las elecciones generales del domingo, en un país marcado por recurrentes crisis políticas, cuatro golpes anteriores y 17 intentos de golpe de Estado desde su independencia de Portugal en 1974.

La comunidad internacional, incluida la ONU y la Unión Africana, ha condenado la asonada y pedido respeto al proceso electoral y al orden constitucional. EFE

