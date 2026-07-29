Guinea Ecuatorial aprueba una «compra urgente» de combustible por una crisis de escasez

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Nairobi, 29 jul (EFE).- El Gobierno de Guinea Ecuatorial aprobó la «compra urgente» de combustible para restablecer el suministro y «normalizar la situación de escasez» que afecta al país, atribuida a una «falta de planificación» en este destacado productor de petróleo de África subsahariana, informó este miércoles el partido gobernante.

La decisión fue tomada el martes en una reunión celebrada en el Palacio del Pueblo de Malabo, la capital, y encabezada por el vicepresidente del país, Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido popularmente como Teodorín, según un comunicado difundido en la red social Facebook por el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE).

El Ejecutivo autorizó «de forma inmediata» los recursos necesarios para la compra del combustible, con el objetivo de «acelerar su llegada al país y reducir las dificultades que la escasez está generando tanto para la población como para la actividad económica», señaló el PDGE.

Durante la reunión, Gepetrol, la compañía petrolera estatal, presentó dos propuestas de adquisición y, tras analizarlas, Obiang Mangue optó por la que ofrecía «el menor plazo de entrega» y dio órdenes de «agilizar todos los trámites administrativos y financieros para que el pago se efectúe sin demora».

Se espera que el combustible llegue en los próximos días.

El vicepresidente subrayó que «la población no puede asumir los efectos de una falta de planificación» y ordenó a los responsables de Gepetrol «reforzar los mecanismos de previsión y control para anticiparse a posibles situaciones de desabastecimiento y garantizar un suministro continuo de combustible en todo el territorio».

Además, el Gobierno pidió a la población hacer un «uso responsable» del combustible disponible hasta que el suministro quede «plenamente normalizado».

Desde el hallazgo de crudo en sus costas en 1996, la economía de Guinea Ecuatorial ha dependido en gran medida del sector de los hidrocarburos, aunque su producción petrolera ha caído en los últimos años, en los que el país ha intentado reforzar el papel de Gepetrol en el sector energético.

Así, en 2023, el Gobierno anunció el inicio del traspaso a Gepetrol de activos del Bloque B operado por la petrolera Exxon Mobil (EE.UU.), mientras que este año firmó con Camerún un acuerdo para la explotación conjunta del yacimiento de gas Yoyo-Yolanda, en un proyecto que involucra a la también estadounidense Chevron. EFE

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