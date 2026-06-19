Gustavo Alfaro: «Confío a muerte en los jugadores que tengo»

Compartir

2 minutos

Redacción Deportes, 18 jun (EFE).- El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, dijo este jueves que confía «a muerte» en los jugadores de su plantilla pese al estrepitoso debut con derrota 4-1 ante Estados Unidos, al tiempo que calificó como «una final» el partido de mañana ante Turquía por la segunda fecha del grupo D .

«Confío a muerte en los jugadores que tengo, desde el primer día que me tocó llegar aquí», aseguró Alfaro en la conferencia de prensa previa al partido del viernes contra los otomanos.

Con estas declaraciones, el santafesino de 63 años aclaró que no alista mayores modificaciones al once inicial que puso sobre el césped en el debut contra los norteamericanos, donde Paraguay sufrió una derrota que calificó como «dolorosa».

En este sentido, apuntó que con esta decisión trata de dar confianza a los jugadores y «no pasarles por una picadora de carne».

«Hoy en el fútbol es muy sencillo descartar, entonces elijo no pasarlos por una picadora de carne porque hasta de las derrotas más dolorosas uno puede aprender», añadió.

Con todo, la prensa deportiva paraguaya ha especulado que el centrocampista Matías Galarza ingresará en reemplazo de Damián Bobadilla, mientras que el delantero Isidro Pitta ocupará el espacio de Antonio Sanabria.

Paraguay ocupa el sótano de la zona D de la Copa del Mundo, que lidera Estados Unidos tras su abultado triunfo ante los guaraníes.

Australia, que se impuso sorpresivamente a los turcos por 2-0 con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, se ubica como escolta, mientras que la selección otomana es tercera por diferencia de goles.

Después de enfrentar a Turquía, la Albirroja, que avanzó al Mundial tras conseguir uno de los seis cupos directos de la Conmebol, cerrará la fase de grupos ante Australia el 25 de junio. EFE

rgc/laa