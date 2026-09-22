Guterres conversa sobre el conflicto en Oriente Medio con Erdogan y el rey de Jordania

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Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, conversó este martes sobre el conflicto en Oriente Medio con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, el rey Abdalá II de Jordania y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani.

Guterres recibió a los tres en el marco de la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, en la que por su rango intervinieron de los primeros.

Según un comunicado de la secretaría general de la ONU, Guterres y Abdalá II conversaron sobre la situación en Palestina y en el Líbano.

Ambos coincidieron en la importancia de «la recuperación y la reconstrucción», así como en la necesidad de impulsar una solución negociada de los dos Estados.

Durante su intervención en el pleno, el rey jordano cuestionó el valor del derecho internacional por haber ignorado la ocupación de Israel, país al que acusó de haber cometido violaciones del derecho internacional y crímenes de guerra.

Erdogan y Guterres abordaron también la situación en todo Oriente Medio, además de Chipre y la guerra en Ucrania, otro de los temas que se espera sea clave en esta edición.

Con el emir de Catar, Guterres reafirmó la importancia de respetar los derechos y las libertades de navegación, especialmente en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, y en el de Bab el-Mandeb, amenazado por los rebeldes hutíes del Yemen.

Guterres elogió la «cooperación de larga data» de Catar con la ONU y reafirmó el compromiso de la organización para seguir avanzando en materia de prevención de conflictos y mediación.

Catar, Jordania y Turquía mantienen una postura coordinada ante la guerra de Estados Unidos e Irán y han instado en varias ocasiones a encontrar una salida pacífica del conflicto a través de la mediación. Catar ha tenido un papel activo en la mediación entre Washington y Teherán. EFE

ecs/mgr