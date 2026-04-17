Guterres ve la reapertura de Ormuz como un «paso correcto para reducir las tensiones»

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Naciones Unidas, 17 abr (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró este viernes el anuncio de Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y consideró que es «un paso en la dirección correcta» que puede contribuir a «reducir las tensiones en una de las rutas marítimas más estratégicas y sensibles del comercio internacional».

Así lo expresó en rueda de prensa el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, que subrayó «la necesidad de garantizar el respeto de los derechos y libertades de navegación conforme al derecho internacional».

«Estas libertades deben ser respetadas por todas las partes, sin excepción, y su preservación es esencial para la estabilidad regional, la seguridad marítima y el flujo ininterrumpido del comercio global», dijo.

Asimismo, instó a toda las partes implicadas a que actúen con la «máxima contención» y a que eviten «cualquier acción que pueda reavivar las tensiones o poner en riesgo el frágil alto el fuego en vigor».

«La reducción de la escalada debe ir acompañada de medidas sostenidas que fomenten la confianza mutua y sienten las bases para una desescalada duradera», señaló.

El diplomático portugués expresó también su «firme apoyo» a los esfuerzos para encontrar una salida pacífica al actual conflicto y en ese sentido valoró positivamente iniciativas de mediación como la de Pakistán, que han permitido «avanzar hacia la reducción de hostilidades y al establecimiento de canales de diálogo entre las partes».

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció este viernes la reapertura del estratégico estrecho hasta el fin del alto al fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano acordada el jueves.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de que el bloqueo de la Armada estadounidense a las costas iraníes seguirá en vigor hasta que ambos países lleguen a un acuerdo que termine el conflicto, iniciado por EE.UU. e Israel el 28 de febrero.

Tras estas declaraciones del mandatario estadounidense, las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, reportaron que, «si se mantiene el bloqueo marítimo (estadounidense), se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz se cerrará».

El Comando Central estadounidense ha asegurado que las Fuerzas Armadas estadounidenses «no están bloqueando el estrecho de Ormuz», sino solo los barcos que salen o se dirigen a Irán. EFE

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