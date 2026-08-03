¿Ha dejado avanzar Marruecos a los migrantes hacia Ceuta?

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Los testimonios recogidos por la AFP y varios expertos sugieren una relajación temporal de los controles marroquíes en la zona fronteriza de Ceuta, lo cual habría favorecido la crisis migratoria sin precedentes en el enclave español.

¿Marruecos ha relajado voluntariamente los controles?

Los migrantes devueltos aseguran que no se habían reforzado los controles en las dos carreteras que conducen a Castillejos (Fnideq en árabe), una localidad de 77.000 habitantes lindante con Ceuta.

Una fuente cercana a las operaciones de seguridad informó a la AFP que había «controles de gendarmería normales, sin ningún despliegue excepcional».

Pierre Vermeren, investigador especializado en el Magreb, destaca que la policía marroquí es «muy eficaz, muy organizada y está muy bien informada».

Si hubiera querido impedir la llegada de los jóvenes «podría haber bloqueado las carreteras», sostiene.

«Hemos constatado que el dispositivo de seguridad se había reducido» y que «los refuerzos no llegaron hasta el jueves en torno a las 19H00 (18H00 GMT)», añade Mohamed Benaissa, presidente del Observatorio del Norte para los Derechos Humanos, con sede en la región.

No hay pruebas de que se haya tomado una decisión en este sentido al más alto nivel del Estado marroquí.

Riccardo Fabiani, analista del International Crisis Group, estima, por el contrario, que «hay elementos suficientes para estimar que (el gobierno de) Rabat está implicado en esta crisis».

Cita «vídeos que muestran a las fuerzas de seguridad pasivas ante camiones llenos de migrantes». La AFP no ha podido verificar su autenticidad.

«Cuesta creer que las autoridades no estuvieran al corriente de lo que pasaba, o incluso que no hayan facilitado un desplazamiento de población de tal magnitud», coincide Haizam Amirah Fernández, director del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos de Madrid.

El lunes una fuente marroquí cercana al dosier desmintió a la AFP cualquier «relajación» en el puesto fronterizo por carretera.

La víspera el Ministerio del Interior apuntó a «la explotación malintencionada» de las redes sociales y la «difusión de información engañosa», que habrían impulsado la salida de decenas de miles de personas.

Algunos observadores ponen énfasis en que la crisis se produjo durante las celebraciones de la Fiesta del Trono, un periodo en el que las autoridades destacan la estabilidad del reino.

El Palacio Real no ha hecho declaraciones sobre los hechos y el rey Mohamed VI presidió el viernes una ceremonia sin discurso a 30 km de Castillejos.

– ¿Una advertencia?

Para Vermeren se trata de «un mensaje de advertencia enviado a España», país dirigido por el socialista Pedro Sánchez, sobre el tema del Sáhara Occidental.

Esta antigua colonia española, territorio no autónomo según la ONU, está controlada en su mayor parte por Marruecos, pero es reivindicada por los independentistas del Polisario, apoyados por Argelia.

La reciente visita de Sánchez a Argel pudo haber enfadado a los marroquíes, estima el investigador.

En 2021 se acusó a Marruecos de haber facilitado la entrada ilegal en Ceuta de más de 10.000 jóvenes marroquíes para ejercer presión sobre España.

Meses más tarde Madrid apoyó el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, lo que supuso un giro histórico.

Otro tema pendiente son los enclaves de Ceuta y Melilla. Son españoles desde 1640 y 1497, respectivamente, pero Marruecos los reivindica desde su independencia en 1956.

La afluencia migratoria «recuerda a España que Ceuta sigue siendo un territorio en disputa y difícil de defender, y que Madrid necesita a Rabat para proteger sus intereses», opina Fabiani.

Estados Unidos e Israel como telón de fondo

Algunos analistas sugieren otro tipo de explicaciones, en un contexto de tensiones diplomáticas entre España, Israel y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Riccardo Fabiani afirma que «durante meses, responsables de la derecha en Estados Unidos e Israel han instado a Marruecos a actuar en Ceuta como represalia por el apoyo de España a los palestinos y por su postura respecto a la guerra en Irán».

Considera que Marruecos podría «ganar prestigio» a los ojos de dos aliados clave, Israel y Estados Unidos, que «se han regocijado ante la situación».

En 2020 Trump apoyó el plan de Marruecos para el Sáhara a cambio de la normalización de sus relaciones con Israel, que desde entonces se han fortalecido.

En plena crisis, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, afirmó que Madrid «debería explicar al mundo por qué mantiene enclaves coloniales en África».

«Los españoles no se comportan bien, pero aprenderán», declaró Trump recientemente.

Para Haizam Amirah Fernández la intención es «castigar a España» y «sembrar la división» en la Unión Europea.

La oleada migratoria ha desencadenado una crisis diplomática entre Madrid y buena parte de sus socios del bloque.

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