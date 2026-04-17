Hallan tres cajas con votos de elecciones de Perú que se habían extraviado en el traslado

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Lima, 16 abr (EFE).- Tres cajas con votos de las elecciones generales del pasado domingo y lunes en Perú fueron supuestamente hallados en la calle como basura cuando debían estar resguardados hasta la proclamación de resultados, tras aparentemente haberse extraviado en el traslado al almacén.

Las tres cajas fueron presentadas por el programa Beto A Saber, del canal Willax, tras haber sido recogidas supuestamente en una bolsa abandonada en la calle en una esquina de Lima.

Los votos pertenecen a tres mesas electorales del distrito limeño de Surco, y en su interior albergan unos 1.200 votos que se encuentran ya procesados a través de las respetivas actas electorales en las que se consigna el número de votos para cada candidato.

Sin embargo, unas de las novedades de estas elecciones es que los votos deben conservarse hasta la proclamación de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a diferencia de los procesos electorales anteriores, donde los votos se destruían y únicamente se conservaba el acta.

Este cambio se introdujo a partir de las denuncias de fraude sin pruebas concretas vertidas por la candidata derechista Keiko Fujimori en los comicios de 2021 tras su derrota frente al izquierdista Pedro Castillo, con el objetivo de que los votos puedan ser recontados en caso de que se necesite dilucidar alguna controversia.

La encargada para el distrito limeño de Surco de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Claudia Sandoval, explicó que las cajas con los votos se extraviaron cuando eran trasladadas en automóviles desde el local de votación al almacén, y que el conductor del vehículo no les respondió ante los pedidos de que las devolviese.

Durante la emisión del programa, agentes de la Policía llegaron al estudio de televisión para quedarse con las cajas de votos bajo su custodia.

Este episodio ocurre en un momento donde el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular) está denunciando un supuesto fraude electoral sin aportar pruebas, a la vez que ha llamado a sus seguidores a la insurgencia y ha solicitado capturar de manera inmediata al jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Las misiones de observación electoral han determinado que el proceso fue creíble y transparente pese a los grandes retrasos en la apertura de locales de votación en la capital Lima debido a la falta de material electoral, por problemas logísticos de la empresa que debía repartirlos, lo que hizo que trece colegios abriesen el lunes para unos 52.000 electores.

Con el 93,10 % escrutado, Keiko Fujimori tiene asegurado su pase a la segunda vuelta, mientras su rival se define entre el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), próximo al encarcelado expresidente Castillo (2021-2022); y López Aliaga, cuya brecha entre ambos es de apenas 5.000 votos. EFE

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