Hallan un explosivo cerca del lugar donde Shakira actuará en mayo en Rio

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La policía brasileña retiró este lunes un artefacto explosivo hallado en el paseo marítimo de la playa de Copacabana de Rio de Janeiro, donde la colombiana Shakira dará un megaconcierto gratuito el próximo 2 de mayo, informaron las autoridades.

Según medios locales, se trata de una granada aturdidora, un dispositivo no letal diseñado para desorientar temporalmente a personas mediante un fogonazo cegador y una detonación de alta intensidad.

La Policía Civil de Rio informó que el escuadrón antibombas fue alertado en la mañana sobre un «artefacto explosivo» en el paseo de la playa.

«Al llegar, los agentes realizaron los protocolos estándar y retiraron el artefacto de forma segura. El material fue incautado y será sometido a análisis», señaló la fuerza en un comunicado enviado a la AFP, sin divulgar más detalles.

Imágenes divulgadas por la institución muestran a un agente vestido con un traje especial recolectando una caja negra del tamaño de una mochila de repartidor.

La policía dijo que «está llevando a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos».

Desde hace días, varias cuadrillas trabajan en el montaje de un monumental escenario sobre la arena de la famosa playa para el concierto de Shakira, justo frente al Hotel Copacabana Palace.

Conciertos como el que dará la artista colombiana en la playa de Copacabana suelen atraer a millones de espectadores de todo Brasil y el extranjero.

Según la agencia municipal Riotur, 2,1 millones de personas asistieron el año pasado al concierto similar que ofreció Lady Gaga y 1,6 millones al de Madonna en 2024.

Rio de Janeiro espera recibir 3,5 millones de turistas entre marzo y junio (otoño austral), de acuerdo con la secretaría de Turismo de la Alcaldía.

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