Hegseth confirma que pedirán 200.000 millones adicionales al Congreso para guerra en Irán

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Washington, 19 mar (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este jueves informes de que el Pentágono pedirá unos 200.000 millones de dólares en fondos adicionales al Congreso para continuar la guerra que su país libra junto a Israel contra Irán.

Hegseth advirtió de que ese monto «podría variar» en los próximos días. «Obviamente, se necesita dinero para matar a los tipos malos», dijo en una rueda de prensa en el Pentágono. EFE

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