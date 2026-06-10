Hegseth insiste en que EE.UU. atacará «con fuerza esta noche» a Irán

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Washington, 10 jun (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió este miércoles en que las fuerzas armadas atacarán «con fuerza» a Irán, uniéndose a las amenazas emitidas previamente por el presidente Donald Trump.

«Los atacaremos con fuerza esta noche, y esperemos que Irán tome una buena decisión», dijo el secretario a la prensa en Florida a su salida de la sede del Comando Central donde se reunió con altos mandos militares de la unidad que está a cargo de las operaciones en Oriente medio.

Hegseth insistió en que el Comando Central estará «muy ocupado» esta noche porque llevará acabo un ataque en respuesta a las ordenes de Trump.

Previamente, el mandatario aseguró que su país atacará hoy nuevamente «con dureza» a Irán después de los bombardeos que efectuó en la víspera en represalia por el derribo de un helicóptero y de que Teherán asegurara que revisará la continuación de las negociaciones.

«Les atacamos con dureza ayer, y hoy les vamos a atacar con dureza de nuevo», aseguró Trump a los medios durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca en un momento marcado por la especulaciones sobre una posible ruptura de las conversaciones entre EE.UU. e Irán para poner fin al conflicto.

Esta pasada noche ha sido la peor, en términos de ataques, desde el alto el fuego establecido el 8 de abril.

Fuerzas estadounidenses atacaron varios puntos del sur del país como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluido Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington. EFE

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