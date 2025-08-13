Hermano de autor del atentado de Manchester, acusado de 3 intentos de asesinato en prisión

2 minutos

Londres, 13 ago (EFE).- El hermano menor del autor que llevó a cabo el atentado con bomba en un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena en 2017 fue acusado este miércoles de intentar asesinar a tres funcionarios de prisiones y de agredir a un cuarto, según informó la Policía Antiterrorista británica.

Hashem Abedi, que fue encarcelado por un mínimo de 55 años en 2020 por ayudar a planificar junto a su hermano Salman el ataque suicida, fue imputado este miércoles con tres cargos de intento de asesinato después de que cuatro agentes resultasen heridos en un incidente el pasado 12 de abril en la prisión de Frankland (noroeste de Inglaterra).

Del mismo modo, el varón, de 28 años, recibió un cargo adicional por «asalto causante de daño corporal real» y otro por «posesión desautorizada de un cuchillo o un arma ofensiva», detalló la Policía Antiterrorista del Noreste de Inglaterra.

Tres funcionarios de prisión fueron hospitalizados con heridas graves tras el incidente, que obligó a trasladar a Abedi a otro centro penitenciario.

El acusado permanece en la cárcel y se espera que comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres, el próximo 18 de septiembre.

En agosto de 2020, Abedi fue declarado culpable y encarcelado por 22 cargos de asesinato, intento de asesinato y conspiración para causar una explosión, como parte de su papel en el ataque terrorista del Manchester Arena el 22 de mayo de 2017.

De acuerdo con la Policía Antiterrorista británica, Hashem ayudó a su hermano Salman a construir la bomba que explotó en el recinto al final del concierto de la cantante Ariana Grande, así como a acumular materiales necesarios para su elaboración.

Salman Abedi detonó en el estadio el artefacto casero creado por él y por Hashem escondido en una mochila, causando su propia muerte y la de otras 22 personas, además de herir a cerca de 1.000 asistentes.

Hashem fue arrestado en Libia un día después del atentado y extraditado al Reino Unido en julio de 2019. EFE

rb/av