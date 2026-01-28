Hey Banco se estrena como banco digital independiente y apunta a expandir crédito

Ciudad de México, 28 ene (EFE).- Hey Banco, la entidad financiera digital mexicana que surgió dentro de Banregio, inició operaciones como institución independiente con la misión de acelerar el crecimiento del crédito y ampliar su cobertura hacia pequeñas y medianas empresas (pymes).

Manuel Rivero, director general de Hey Banco, afirmó en una reunión con medios que la entidad es “el único” banco digital en el mercado mexicano con una oferta completa, comparable a la de cualquier banco tradicional, pero con contratación y seguimiento totalmente digitales.

“Tenemos todos los productos que necesita una persona física, persona física con actividad empresarial y persona moral (…) Hemos captado 14.000 millones de pesos (unos 778 millones de dólares) de manera muy exitosa, hemos sido buenos creciendo el crédito, pero todavía tenemos un rezago que es el foco actualmente porque realmente tenemos para seguir prestando los siguientes 4 años”, sostuvo.

Rivero subrayó además que Hey Banco inicia operaciones “de una manera rentable desde el inicio”, tras construir su modelo durante 13 años dentro del paraguas de Banregio Grupo Financiero, del que aprovechará infraestructura como una red de 10.000 cajeros y corresponsales para retiros y depósitos, pese a operar con una propuesta digital.

El banco arranca con 500.000 clientes y un capital de inicio de 2.000 millones de pesos (unos 111 millones de dólares), tras su escisión de Banregio.

Sus directivos indicaron que, además del capital, la institución cuenta con liquidez derivada de la captación, con el reto inmediato de colocar esos recursos en crédito.

En productos, la firma destacó un portafolio que incluye débito, ahorro, inversión a plazo, fondos y acciones, además de seguros, pagos y financiamiento como crédito personal, automotriz y, en particular, crédito pyme, con esquemas que ajustan condiciones según el tamaño y giro del negocio, entre una oferta amplia de más de 40 soluciones.

También adelantó el lanzamiento de un producto de acciones fraccionadas en el mercado estadounidense.

El grupo sostuvo que su propuesta busca atender a clientes en todo México, con alta presencia con plazas importantes en la capital Ciudad de México y Guadalajara (occidente), aunque admitió que problemas como la inseguridad e inaccesibilidad no le permiten otorgar crédito en zonas incobrables.

Hey Banco agradeció a la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México por la acelerada aprobación de su escisión y señaló como un hito obtener su licencia bancaria en 14 meses.

Rivero también apuntó que salir a bolsa es una posibilidad real y que, de hecho, ser un banco independiente abre esa puerta, pero matizó que no lo harían solo porque “se pueda”, sino que dependerá en buena medida de cómo evolucione el “costo de capital” y de si a Hey Banco le conviene captar recursos vía mercado público o mediante otras alternativas. EFE

