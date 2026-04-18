Hizbulá niega «cualquier relación» con el ataque contra la FINUL en el sur del Líbano

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El Cairo, 18 abr (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá negó cualquier relación con el ataque en la mañana de este sábado contra una patrulla de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) en la zona de Ghanduriya, en el sur del país, en el que murió un casco azul francés y otros tres resultaron heridos.

«Hizbulá niega cualquier relación con el incidente ocurrido con las fuerzas de la FINUL en la zona de Ghanduriyah-Bint Jbeil, y hace un llamamiento a la prudencia a la hora de emitir juicios y atribuir responsabilidades sobre el incidente», afirmó el movimiento en un comunicado.

En la nota, el grupo libanés dijo estar «a la espera de que las investigaciones del Ejército libanés aclaren por completo las circunstancias» del suceso.

Hizbulá subrayó, además, la necesidad de que continúe la cooperación entre la población local, la FINUL y el Ejército libanés, y destacó la importancia de la coordinación entre las fuerzas armadas libanesas y la misión de paz de la ONU «especialmente en estas circunstancias delicadas».

El comunicado expresó sorpresa por las posturas que «se han apresurado a lanzar acusaciones a la ligera», en un momento en el que «estas partes brillan por su ausencia y no se les oye cuando el enemigo israelí ataca a las fuerzas de la FINUL», después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, atribuyera el ataque al grupo chií libanés.

«Todo apunta a que la responsabilidad de este ataque incumbe a Hizbulá», escribió Macron en un mensaje en sus redes sociales en el que también exigió a las autoridades libanesas que detengan de inmediato a los culpables.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, condenó enérgicamente el incidente y anunció que ha dado «instrucciones estrictas» para una investigación inmediata con el fin de esclarecer los hechos y exigir responsabilidades.

«Esta conducta irresponsable causa un grave perjuicio al Líbano y a sus relaciones con los países amigos que le apoyan en todo el mundo», afirmó Salam en sus redes sociales.

Por su parte, el mando del Ejército libanés condenó el ataque perpetrado por «hombres armados no identificados» en la zona meridional de Ghanduriyah y confirmó que mantiene una estrecha coordinación con la FINUL mientras realiza las pesquisas necesarias para identificar y detener a los implicados.

La misión de paz de la ONU informó de que el ataque se produjo cuando una patrulla que realizaba labores de desminado en una carretera fue tiroteada por «actores no estatales».

La FINUL condenó el «ataque deliberado» contra su personal, abrió su propia investigación y recordó que los ataques contra cascos azules constituyen «graves violaciones del derecho internacional humanitario y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad», que podrían calificarse como crímenes de guerra.

La FINUL instó al Gobierno libanés a identificar y llevar ante la justicia a los responsables, y reiteró la obligación de todos los actores de garantizar la seguridad de su personal conforme al derecho internacional. EFE

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