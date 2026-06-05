Honduras aprueba una ley de tierras que según la ONU podría criminalizar los reclamos de campesinos

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Una ley aprobada el miércoles por el Congreso de Honduras para ordenar el desalojo de tierras agrícolas invadidas podría criminalizar aún más los reclamos de campesinos e indígenas por el acceso a la propiedad, según la ONU y organizaciones sociales.

La norma, impulsada por la mayoría oficialista de derecha, fue avalada dos semanas después del asesinato de 19 personas en una localidad del norte del país azotada por bandas rivales que usurpan dos fincas de una empresa privada para explotar palma africana, según las autoridades.

Esas organizaciones también se pelean rutas del narcotráfico.

La «Ley para el fortalecimiento del sector agroindustrial» -aprobada en la noche del miércoles- ordena a la policía y el ejército expulsar a invasores de tierras productivas y protegerlas frente a protestas.

También indica que esos cultivos no podrán ser adjudicados en procesos de reforma agraria y facilita la entrega de licencias ambientales para atraer nuevas inversiones.

El presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, defendió la ley al señalar un aumento de las invasiones de tierras productivas durante el mandato de la presidenta izquierdista Xiomara Castro (2022-2026).

Según Zambrano, el gobierno anterior mantuvo una política laxa frente a las ocupaciones de grupos criminales que afectó cultivos clave y la inversión extranjera.

«No podemos acompañar que grupos armados invadan tierras que generan empleos», expresó el congresista durante la sesión.

Pero la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) manifestó su preocupación de que la norma afecte los reclamos de tierras y ambientales de campesinos, indígenas y afrodescendientes.

«Podría contribuir a profundizar la criminalización de los conflictos sociales, las reivindicaciones colectivas, las protestas y huelgas vinculadas a demandas de reconocimiento de derechos sobre la tierra y el territorio», advirtió la Acnudh en un comunicado.

«El sector agroindustrial y el Congreso pretenden despojar a los campesinos e indígenas de su tierra. Esto va a traer mayor pobreza, migración y violación a los derechos humanos», declaró por su parte a la AFP el dirigente campesino Yoni Rivas.

En 2025, Honduras registró ingresos de 2.900 millones de dólares por exportaciones de café y palma aceitera, dos de los principales rubros agroindustriales del país.

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