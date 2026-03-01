Honduras condena ataques a Estados soberanos de la región del Golfo y países vecinos

3 minutos

Tegucigalpa, 1 mar (EFE).- Honduras condenó este domingo «de forma enérgica los ataques con misiles y aeronaves no tripuladas lanzados» por Irán que «han afectado el territorio de Estados soberanos de la región del Golfo y países vecinos, incluyendo al Estado de Israel, Qatar, el Reino de Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Kuwait, el Reino de Arabia Saudita y el Reino Hachemita de Jordania».

«Estas acciones incrementan el riesgo de una escalada de alcance regional, ponen en peligro la vida de poblaciones civiles, comprometen la seguridad de comunidades extranjeras residentes, incluidos ciudadanos hondureños, y amenazan la estabilidad de infraestructura crítica y rutas estratégicas relevantes para el comercio internacional», indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras en un comunicado.

Agregó que Honduras rechaza el uso de la fuerza contra la soberanía y la integridad territorial de los Estados, y que la protección de la población civil y el respeto al Derecho Internacional Humanitario deben observarse en estricto apego, en cualquier punto de la región.

El país centroamericano también expresó su solidaridad con los pueblos y Gobiernos de los Estados afectados y su respaldo a los esfuerzos compatibles con el derecho internacional destinados a proteger a la población civil, salvaguardar la infraestructura crítica y restablecer la estabilidad regional.

«Honduras hace votos por una desescalada inmediata y el pronto retorno a los canales diplomáticos, con apoyo de los mecanismos multilaterales pertinentes, y reafirma su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y la solución pacífica de las controversias», añade el comunicado.

Indicó además que la Secretaría de Relaciones Exteriores permanece en comunicación con las misiones diplomáticas de Honduras acreditadas en la región y tiene activos los protocolos de asistencia consular para la protección de sus connacionales.

«Se les recuerda a los ciudadanos hondureños seguir las recomendaciones de seguridad y utilizar los canales oficiales informados en el comunicado previo para registro, orientación y atención de emergencias», señaló la misma fuente.

El secretario de Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyaní, dijo hoy que el Ejército de su país no tiene intención de agredir a los países vecinos y sólo ataca a las bases que tiene Estados Unidos en esos países.

«A los países de la región: No tenemos intención de agredirlos, pero cuando se utilizan bases en sus países contra nosotros y Estados Unidos opera en la región con esas mismas fuerzas, nosotros las atacaremos», dijo Lariyaní en un mensaje en la red social X.

«Esas bases no son territorio de esos países, son territorio de Estados Unidos», aclaró el responsable del Consejo de Seguridad Nacional del país persa.

Tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se inició el sábado, Teherán lanzó una operación militar contra Israel y algunos de sus países vecinos en Oriente Medio. EFE

