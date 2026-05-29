Hong Kong inaugura Comic-Con entre el brillo de Hollywood y el veto a un autor local

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Hong Kong, 29 may (EFE).- Hong Kong inauguró este viernes la primera edición de su Comic-Con, un macroevento de tres días llamado a tender un nuevo puente cultural entre Oriente y Occidente y a dinamizar la vasta economía de la propiedad intelectual, aunque la cita quedó ensombrecida tras la repentina descalificación de un artista local por razones aparentemente políticas.

La convención pretende redibujar el entretenimiento hongkonés en un momento de reajuste industrial y de competencia regional.

Históricamente dominado por el manga y el anime de origen japonés, este mercado acelera ahora su metamorfosis al abrazar de lleno las narrativas del cómic estadounidense, los universos de la ciencia ficción de Hollywood y el pujante coleccionismo de figuras hiperrealistas a escala 1:6.

Louis Koo, productor y actor hongkonés y embajador oficial del encuentro, defendió ante los medios que el objetivo es «fusionar» la gran cultura pop occidental con la tradición gráfica asiática, aprovechando la posición del territorio como plataforma de intercambio y vitrina para licencias globales.

La organización ha diseñado una pasarela internacional para atraer tanto a aficionados como a coleccionistas, en un formato que combina venta minorista, exhibiciones, firmas y actividades diversas.

Uno de los ejes de mayor tirón del evento es el apartado cinematográfico, que incluye encuentros con intérpretes vinculados a franquicias de alto impacto, entre ellos Mads Mikkelsen, Norman Reedus, Giancarlo Esposito y Jamie Campbell Bower.

La agenda culmina con el concurso de ‘cosplay’, que contará con un jurado que reunirá a Koo con Christopher Lloyd, conocido mundialmente por su papel de Doc Brown en ‘Regreso al futuro’.

En paralelo al escaparate cultural, los organizadores subrayan la dimensión económica. Monica Lee-Muller, directora del recinto ferial, señaló que la propiedad intelectual se ha consolidado como pilar de la economía local, al impulsar licencias, ‘merchandising’, contenidos audiovisuales y turismo.

Entre reivindicaciones del ‘manhua’ y veto a creativos

El evento también reivindica la genealogía del ‘manhua’, el cómic tradicional hongkonés.

En los años ochenta y noventa, el dibujo cantonés vivió una etapa dorada asociada al historietista Tony Wong Yuk-long y a un modelo de producción industrial en doce fases que, según datos citados por el sector, llegó a situar las ventas en torno a los 50 millones de ejemplares anuales en la región.

Sin embargo, con el cambio de milenio, la piratería digital y la competencia de industrias vecinas, incluidas Corea del Sur y Japón, redujeron el músculo editorial, aunque autores locales siguen trabajando para grandes marcas internacionales, como el ilustrador Man Tsang en proyectos vinculados a ‘Star Wars’.

Este florecimiento choca con la rigidez ideológica del Ejecutivo y la repentina exclusión del ilustrador K. Chung, cronista esencial de la cotidianidad de la urbe, que supone un nuevo capítulo de purga cultural sin mediar explicación oficial.

Sectores de la oposición atribuyen el veto a una represalia directa por haber difundido contenidos relativos a la pena de veinte años de prisión dictada contra el magnate de los medios Jimmy Lai.

El episodio se suma a otros casos como el de la ilustradora taiwanesa Chiu Chiu Sister, vetada recientemente de una exposición por obras antiguas relacionadas con las protestas de 2019, y que reflejan una industria creativa que navega entre la apertura y las fronteras políticas. EFE

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