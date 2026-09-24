Hong Kong requisa 14 millones de cigarrillos de supuesto contrabando rumbo a Australia

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Hong Kong, 24 sep (EFE).- El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong se incautó este mes de unos 14 millones de cigarrillos presuntamente ilegales, en el marco de cinco operaciones en las que decomisó mercancías valoradas en 140 millones de dólares locales (17,8 millones de dólares).

El organismo informó este jueves de que el dispositivo se activó tras una serie de análisis de inteligencia y evaluación de perfiles de riesgo, los cuales permitieron identificar un patrón delictivo para fletar carga fraudulenta a bordo de buques transoceánicos.

Fruto de esas pesquisas, los inspectores aduaneros interceptaron para su registro trece contenedores de mercancías listos para zarpar desde los muelles del territorio hongkonés hacia puertos australianos.

En el interior de los fletes, los funcionarios hallaron, además de los 14 millones de cigarrillos de supuesta procedencia ilícita, unos 7.400 kilogramos de tabaco manufacturado no declarado, diversos componentes electrónicos y piezas de repuesto para vehículos de motor.

Con el fin de burlar las inspecciones fronterizas, la trama había registrado la carga en los manifiestos aduaneros como artículos domésticos y menaje del hogar, entre los que figuraban toallas, almohadas, cajas de almacenaje, sofás y colchones.

La Dirección de Aduanas precisó que mantiene abierta una investigación con el fin de desmantelar las redes logísticas implicadas y señaló que no descarta practicar detenciones en las próximas fechas.

El contrabando marítimo constituye un delito tipificado en la Ordenanza de Importación y Exportación hongkonesa, cuyas penas contemplan hasta siete años de prisión y multas de hasta dos millones de dólares locales (unos 255.000 dólares) para quienes transporten cargamentos de mercancía no declarada. EFE

msc/aa/cg