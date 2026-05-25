Huawei presenta una nueva teoría para orientar el desarrollo de semiconductores

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Pekín, 25 may (EFE).- La tecnológica china Huawei presentó este lunes una nueva teoría para orientar el desarrollo de semiconductores, bautizada como ‘ley de escala de tau’, en un momento en que China trata de mitigar su dependencia de chips extranjeros bajo la presión de las restricciones estadounidenses al acceso a componentes avanzados.

El anuncio tuvo lugar en un simposio celebrado en la ciudad oriental de Shanghái, donde la responsable de semiconductores de la compañía, He Tingbo, propuso sustituir el criterio clásico de reducción geométrica de los transistores por otro basado en el tiempo, identificado con la letra griega tau, como eje para optimizar dispositivos, circuitos, chips y sistemas, según una nota de la empresa.

De acuerdo con la compañía, ese enfoque se apoya en tecnologías como ‘LogicFolding’, una arquitectura que reorganiza circuitos en capas activas apiladas verticalmente para acortar rutas, elevar la densidad de transistores y mejorar el rendimiento sin depender exclusivamente de nuevos nodos de fabricación.

En su argumentación, Huawei contrapone esa propuesta a la llamada ley de Moore, la idea que durante décadas sirvió de referencia a la industria al asumir que el número de transistores en un chip podía duplicarse aproximadamente cada dos años con la continua miniaturización de sus componentes.

Según la compañía, ese modelo afronta ya «límites físicos» y un deterioro de sus retornos económicos.

Huawei asegura que una aplicación de esa metodología en un sistema en chip móvil permitió aumentar un 55 % la densidad de transistores y mejorar un 41 % la eficiencia energética a igualdad de nodo.

La firma añadió asimismo que ha diseñado y producido en masa 381 chips basados en este principio en los últimos seis años, y avanzó que los procesadores Kirin previstos para el otoño de 2026 serán los primeros en incorporar la arquitectura ‘LogicFolding’.

Según Huawei, sus chips de gama alta basados en esta teoría podrían alcanzar para 2031 una densidad equivalente a la de procesos de 1,4 nanómetros, un objetivo que, de lograrse hoy, situaría a esos diseños por delante de los procesos de 2 nanómetros, entre los más avanzados actualmente en producción.

El anuncio se enmarca en los esfuerzos de China por reforzar su autosuficiencia tecnológica. Ya el pasado septiembre, Huawei anunció para 2026 el chip de IA Ascend 950PR, dentro de una hoja de ruta orientada a reforzar la capacidad china de cálculo avanzado.

Washington mantiene desde hace años restricciones que limitan el acceso de la compañía a semiconductores avanzados y ha señalado expresamente a sus chips Ascend como un riesgo potencial para la industria estadounidense, mientras China trata de reforzar su capacidad nacional en un sector considerado estratégico. EFE

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