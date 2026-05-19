IAB Conecta 2026 analizará en México el impacto de la IA y la transformación digital

2 minutos

Ciudad de México, 19 may (EFE).- IAB Conecta 2026, considerado uno de los principales encuentros de la industria de marketing, publicidad y comunicación digital en México, se realizará el próximo 21 de mayo en Expo Santa Fe Ciudad de México bajo el lema ‘The future is human’.

El encuentro se realizará en un contexto marcado por la aceleración tecnológica, la expansión de la inteligencia artificial (IA) y la transformación de las audiencias digitales, fenómenos que están redefiniendo las estrategias de marcas, medios y plataformas.

De acuerdo con los organizadores, la edición de este año busca destacar el papel del talento humano, la creatividad y la colaboración frente al avance de nuevas tecnologías y herramientas basadas en IA.

Desde 2007, IAB Conecta reúne a representantes de marcas, agencias, medios, plataformas tecnológicas, consultoras y creadores de contenido para discutir tendencias y desafíos del ecosistema digital.

Entre los temas que abordará la agenda destacan inteligencia artificial, retail media, commerce media, medición crossmedia, evolución del video digital y CTV, creator economy, branded content, publicidad programática y transformación digital.

Además, la Copa Mundial de 2026 será uno de los ejes de discusión debido a las oportunidades que podría generar para sectores vinculados con publicidad, contenidos, patrocinios y audiencias en México y Latinoamérica.

El evento contará con la participación de Tom Fishburne, fundador y CEO de Marketoonist; Sebastián Valverde, country director de Google México; Kristi Argyilan, global head de Uber Advertising; Gloria Roncancio, senior manager Ads Measurement de Netflix; y Enrique Cornish, CMO de BBVA México, entre otros especialistas del sector.

Según los organizadores, el encuentro prevé reunir a más de 2.000 asistentes, en su mayoría directivos y tomadores de decisiones vinculados con marketing, publicidad, medios, tecnología y comercio electrónico. EFE

PBD-vcr/mb/afs/eav

(Foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de IAB Conecta 2026 para la difusión de este contenido.