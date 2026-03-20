Impacto cerca de la muralla de la ciudad vieja de Jerusalén

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Humo se elevaba este viernes por la tarde muy cerca de la muralla de la ciudad vieja de Jerusalén, según imágenes difundidas por televisiones israelíes poco después de una alerta por misiles iraníes y de que periodistas de la AFP oyeran explosiones.

Los medios de comunicación israelíes mostraron imágenes de un cráter en una carretera que parecía estar cerca de los barrios judío y armenio de la histórica ciudad vieja.

La policía israelí afirmó que intenta «localizar» los puntos de impacto de armas y municiones o fragmentos de metralla dentro del distrito de Jerusalén.

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