Implantes de pelo para agradecer el plante a Trump: Las redes turcas se vuelcan con España

3 minutos

Ilya U. Topper

Estambul, 5 mar (EFE).- Las redes sociales de Turquía hierven este jueves de banderas españolas, mensajes de agradecimiento y humorísticas promesas de implantas capilares en respuesta al negativa del Gobierno español de permitir el uso de las bases aéreas de uso conjunto con Estados Unidos para atacar a Irán.

En la red X abundan los memes, casi todos creados con inteligencia artificial, que muestran la bandera española junto a la turca, bien ante dos manos entrelazadas con palomas de la paz al fondo, bien ondeando sobre dos guerreros en armadura de hierro y yelmo, y con la divisa ‘Hermandad eterna’.

En otra imagen animada, la península ibérica se convierte en un toro y la de Anatolia, en un lobo, y los dos animales acaban tomándose juntos una cerveza en una playa que lo mismo puede ser turca que andaluza.

El uso del lobo en mucho de esos mensajes sugiere cierta inclinación hacia la derecha nacionalista turca, pero la simpatía por España se extiende igualmente a los círculos de la izquierda turca, y hay hasta banderas republicanas en lugar de la rojigualda para hermanarse con la turca.

Y abunda el humor, acumulando miles de aplausos el mensaje de un tuitero turco anónimo: «A partir de ahora no debe quedar en el mundo un solo español calvo; es nuestro deber patriótico», en alusión al floreciente sector de implantes capilares de Estambul, que atrae a mucha clientela española.

Cercanía cultural

La postura firme del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pese a las amenazas del Donald Trump de imponer un embargo comercial a España, ha granjeado muchas simpatías hacia el responsable español, al que el diario nacionalista Nefes compara con un valeroso «matador» frente al envite de un toro.

Numerosas cuentas recuerdan también, difundiendo fotos y vídeos de manifestaciones, que España es el país europeo que con más claridad se ha opuesto a los bombardeos de Israel contra la población civil en Gaza, una causa compartida por todos los sectores turcos.

Pero la sensación de cercanía por España, tanto cultural como política, viene de antes, y muchas de las cuentas en redes sociales que aplauden la postura de Madrid agregan una larga lista de valores sociales compartidos, insistiendo en la conexión mediterránea.

De hecho, España y la música española, incluida la de grupos de la izquierda latinoamericana, están bastante más presentes en el día a día turco de lo que podría pensarse.

España cañí en el fútbol

En este contexto, se han vuelto virales varios vídeos que recogen momentos de partidos del club de fútbol Eskisehir, actualmente en cuarta categoría, en los que la banda toca el pasodoble ‘España cañí’ (aunque numerosas cuentas lo identifican erróneamente como «Paquito el chocolatero»).

El Eskisehir lleva tocando esta música desde hace muchos años, como confirmaron a EFE responsables del club, y los vídeos, todos anteriores a la guerra de Irán, no tienen relación con el conflicto de Trump.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no ha condenado explícitamente los ataques estadounidenses e israelíes a Irán, limitándose a expresar su «preocupación», al tiempo que definía como «inaceptables» los bombardeos iraníes de respuesta sobre países árabes del Golfo.

Pero la sociedad turca en su conjunto se opone a esta guerra: ultraderecha e izquierda se encuentran en un común rechazo a lo que consideran una muestra de imperialismo de Estados Unidos.

Además, el sector islamista denuncia el ataque a un país musulmán y los más moderados recelan de cualquier implicación de Ankara en un conflicto entre otras potencias. EFE

