Imputado por supuesto perjuicio millonario al Estado aspirante a Presidencia de Paraguay

3 minutos

Asunción, 14 feb (EFE).- La Fiscalía de Paraguay informó este sábado de que imputó por supuesto perjuicio millonario al Estado al precandidato presidencial Arnoldo Wiens, quien fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2018 y 2022, una acusación que su defensa dijo busca apartarlo de la carrera por la primera magistratura del país sudamericano.

La Fiscalía señaló a Wiens de haber ocasionado pérdidas millonarias al Estado paraguayo por su actuación durante la inconclusa construcción del Metrobús de Asunción, obra que fue adjudicada a la empresa portuguesa Mota-Engil y que debía estar lista en 2018.

Según la imputación, Wiens es responsable de que Paraguay perdiera cerca de 1,05 millones de dólares a la tasa de cambio actual, en referencia a la demolición que ordenó en 2020, cuando ocupaba la cartera del Estado, de varios tramos de la obra que unirían las ciudades de San Lorenzo y Fernando de la Mora, del departamento Central.

Asimismo, la imputación señala que Wiens cometió «un segundo perjuicio» por valor de poco más de 1,2 millones de dólares tras la firma de un Acta de Entendimiento en 2018, que introdujo tareas adicionales a las establecidas en el contrato original y detuvo el avance de las obras.

Cecilia Pérez, apoderada del movimiento Colorado Añetete, que respalda la aspiración presidencial de Wiens, dijo este sábado que la acusación «es un proceso político» al estilo «lawfare».

«Pero aquí va a haber una postura de defensa real, aquí no habrá negociación política, nadie va a agachar la cabeza, no se va a permitir. Nosotros no vamos a trabajar con miedo ni con amedrentamientos», apuntó en una entrevista con la televisión ABC.

En X, Wiens defendió las decisiones que tomó como ministro y afirmó que buscó «proteger el dinero de la gente» y evitar que hubiera «desempleo, dolor y muertes».

«Quieren ganar en tribunales lo que no pueden en las urnas. El poder, al sentirse amenazado, recurre a la justicia como herramienta para imponer lo que ya no puede conquistar democráticamente», añadió.

Marío Abdo Benítez, quien fue presidente de Paraguay entre 2018 y 2023, rechazó la acusación a Wiens, que dijo «es un capítulo más de la derrota del derecho y de la Justicia» en el país sudamericano.

La construcción del Metrobús de Asunción ha sido un quebradero de cabeza para el Estado paraguayo, al que un tribunal arbitral impuso en 2023 el pago de unos 16,5 millones de dólares a Mota-Engil por la suspensión de la obra.

En 2024, un tribunal de apelación anuló parcialmente este pago y ordenó a Paraguay abonar unos 2,6 millones de dólares.EFE

rgc/psh