Incapaz de aprobar un presupuesto desde 2023, el Gobierno español trabaja en el de 2027

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Incapaz de aprobar un presupuesto desde 2023 debido a las divisiones en el Parlamento, el Gobierno español ya está trabajando en el de 2027, según anunció el miércoles el presidente socialista Pedro Sánchez.

«El Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027», anunció en un foro económico celebrado en Barcelona.

«Esta misma semana» se publicará en el Boletín Oficial del Estado el decreto que oficializará el inicio del procedimiento, precisó el líder de izquierdas, añadiendo que desea que el texto llegue al Parlamento «en el segundo semestre».

Hasta principios de este año, el Gobierno aún manifestaba públicamente su esperanza de que los diputados aprobaran un presupuesto para 2026, a pesar de que el año ya había comenzado.

En la situación actual, el Ejecutivo tiene dificultades para sacar adelante sus proyectos de ley en el Parlamento, fragmentado y sin mayoría.

Por ello, ha recurrido en varias ocasiones al uso de reales decretos, una figura prevista en la Constitución española que permite la adopción de textos clave sin tener que someterlos a votación de los diputados.

En el caso del presupuesto, este se prorrogó automáticamente el 1 de enero por tercer año consecutivo, tal y como permite la Constitución bajo ciertas condiciones y en ausencia de acuerdo parlamentario.

En 2024, el Gobierno acabó retirando su proyecto de presupuesto para 2025 antes de la votación en el Parlamento, después de que su aliado de investidura, el partido independentista catalán Junts, anunciara que no iba a apoyarlos.

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