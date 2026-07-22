Incautados 319 kilos de marihuana en provincia ecuatoriana fronteriza con Colombia

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Quito, 22 jul (EFE).- La Policía ecuatoriana incautó de 319 kilos de marihuana en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, informó este miércoles el Ministerio del Interior.

Durante la intervención, la Policía aseguró la droga y retuvo el automotor utilizado para el ilícito.

De acuerdo a la fuente con la incautación se impidió que más de 638 mil dosis lleguen al mercado ilegal.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

sm/seo