Incertidumbre política en Perú puede frenar inversión de UE de 30.000 millones de dólares

Lima, 27 ene (EFE).- La inversión de las empresas de la Unión Europea (UE) en Perú asciende a 30.781 millones de dólares, hasta 2024, lo que representó un alza de 63 % respecto a 2019, impulsado por sus recursos naturales «abundantes», pero la incertidumbre política puede frenar las inversiones a largo plazo ante eventuales cambios en la regulación, afirmaron este martes representantes del sector.

La inversión total de 800 empresas de la UE en Perú superó los 30.000 millones de dólares, entre 2014 y 2024, generando 100.000 empleos directos en el país andino, lo que convierte a este bloque en un socio principal de Perú en materia de infraestructura, logística, energía y saneamiento, afirmó el embajador de la UE en Perú, Jonathan Hatwell.

Agregó que la UE es el tercer socio comercial del país con 12.100 millones de dólares anuales en comercio bilateral y un saldo positivo para Perú de 3.400 millones de dólares.

Hatwell atribuyó la confianza de los inversionistas europeos en la nación suramericana a su gestión macroeconómica, que es «un factor de confianza y seriedad» en el país.

Durante la presentación del ‘Estudio de Inversión Extranjera Europea Directa en el Perú’ y el ‘IV Documento de Posición de Eurocámaras’, Hatwell indicó que el nivel de inversiones en el país muestra el compromiso de la UE con el desarrollo y la competitividad de Perú.

En el mismo sentido, el presidente de Eurocámaras, Marco Fragale, afirmó que Perú tiene muchísimas fortalezas, como su ubicación estratégica en la región, además de «recursos naturales abundantes» y un marco jurídico definido.

Sin embargo, Fragale comentó que «sin incertidumbre política, los números (de crecimiento económico) serían más altos, puede generar más inversión y más impacto» en la economía peruana, tras lograr un alza del PIB de 3,39 % de enero a noviembre de 2025.

Perú ha tenido seis presidentes, desde el 2018 hasta la fecha, dos de los cuales fueron sentenciados y están recluidos en prisión, y afronta un proceso electoral en abril próximo con 36 candidaturas presidenciales para el periodo 2026-2031.

Fragale explicó que la incertidumbre política lleva a «retrasos en permisos, los marcos regulatorios pueden cambiar o hay un riesgo que cambien», y son «posibles cambios que hacen frenar las inversiones a largo plazo» porque el inversor necesita que el marco regulatorio se mantenga.

Otro tema que amenaza a la actividad privada es la inseguridad ciudadana en el país por la presencia del crimen organizado trasnacional, una problemática que forzó al Ejecutivo peruano a declarar el estado de emergencia en varias regiones para contar con el apoyo de las fuerzas armadas en el control interno.

Hatwell dijo que el tema del crimen organizado es «uno de los retos del país bien conocidos» que «también es un reto trasnacional», que llevó a la UE a colaborar en temas de seguridad porque tiene impacto en la UE, a través del narcotráfico, carteles y grupos que «está incrementando su presencia en Europa y es una amenaza creciente».

Fragale señaló que este fenómeno en las empresas «incrementa los costos de operación asociados a seguridad», pues los seguros suben las primas referidas a este tema, especialmente en las que operan en zonas más inseguras del país.

Al presentar su Documento de Posición 2026, el presidente de Eurocámaras afirmó que existe una voluntad de cooperación con el país, un diálogo técnico y permanente, así como la construcción conjunta de soluciones. EFE

