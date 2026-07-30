Independiente llega a cuartos de final de la Copa Ecuador gracias a un gol de Layan Loor

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Guayaquil (Ecuador), 29 jul (EFE).- Independiente del Valle se clasificó este miércoles a cuartos de final de la Copa Ecuador tras imponerse en el último aliento por 1-0 sobre Manta gracias al gol de Layan Loor con un tiro libre en la última jugada del partido, mientras que el Gualaceo también accedió a esta ronda del torneo después de eliminar a Macará.

El Manta, colista de la Liga Pro ecuatoriana y firme candidato al descenso, puso contra las cuerdas al Independiente del Valle, líder destacado del torneo con 55 puntos, 19 más que el segundo clasificado, la Universidad Católica.

Mientras el cuerpo técnico del Independiente, comandado por el uruguayo Joaquín Papa, elaboraba la lista de los jugadores para la definición del billete mediante el cobro de los tiros penaltis, Loor anotó el agónico gol para el triunfo.

Por su parte, el Gualaceo dio la sorpresa en el arranque de los octavos de final y, tras empatar 1-1 durante los 90 minutos, eliminó al Macará por 4-3 en la definición por penaltis con destacada actuación del portero Wellington Peralta, que atajó los disparos a los argentinos Matías Miranda y Agustín Campana.

Jaime Coime adelantó al Gualaceo, noveno clasificado de la Serie B, mientras que el uruguayo Franco Posse, goleador del Macará, igualó para el equipo dirigido por su compatriota Guillermo Sanguinetti.

Rody Salazar, el brasileño Allyson Silva, Erick Armijos y Justin Peñarrieta marcaron para el Gualaceo en la tanda, mientras que el disparo de Gino Angulo fue detenido por el portero Darwin Cuero.

El Macará, tercero de la clasificación de la Lipa Pro de Ecuador, acertó en el cobro a través del uruguayo Posse y de los ecuatorianos José Klinger y Jairo Jiménez.

El árbitro del partido, Juan Carlos Andrade expulsó a Luis Ayala, de Macará, a los 58 minutos y a Jorge Góngora, del Gualaceo, en la última acción del encuentro.

Independiente del Valle y Gualaceo se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Ecuador.

Por su parte, Liga Deportiva Universitaria de Quito recibirá este jueves a Leones del Norte en procura del billete a la misma fase de las cmpetición. EFE

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