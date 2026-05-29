Independiente y Liga retornan al torneo local tras avanzar a octavos en la Libertadores

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Guayaquil (Ecuador), 29 may (EFE).- Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria de Quito retornarán este sábado a la liga profesional ecuatoriana, tras clasificarse para los octavos de final de la Copa Libertadores como líderes de los grupos H y G, respectivamente.

El gran momento del cuadro del Valle también se refleja en el torneo local, en el que es líder con autoridad con 34 puntos, ocho más que sus inmediatos perseguidores, Universidad Católica y Barcelona.

En la decimosexta fecha de la Liga Pro, el Independiente visitará el próximo domingo al Guayaquil City. Su técnico, el uruguayo Joaquín Papa, podría dar descanso a varias de las figuras que el miércoles derrotaron al Rosario Central en la Libertadores.

La Liga de Quito, por su parte, recibirá este sábado al Orense con la intención de afianzar su funcionamiento colectivo. Aunque ganó el grupo G de la Libertadores, el equipo albo ha evidenciado altibajos en su juego que mantienen inconformes a buena parte de sus aficionados.

En el campeonato local, el Rey de Copas ocupa el quinto puesto con 24 unidades, a diez del Independiente del Valle, pero tendrá como rival a un equipo que mejoró notablemente bajo la conducción técnica del colombiano Hernán Torres, especialmente como visitante.

La Universidad Católica, que aún disfruta del triunfo por 1-2 conseguido en casa del Orense, visitará al Emelec con el objetivo de mantenerse en la pelea por el liderato.

Será además un duelo entre equipos motivados, pues el Emelec viene de derrotar por 2-0 al Macará con un doblete del argentino Luca Klimowicz.

El Barcelona buscará recuperarse de la reciente eliminación de la Copa Libertadores cuando visite al Técnico Universitario, con la intención de mantenerse, con 26 puntos, en la persecución del líder Independiente del Valle.

Tras despedirse del torneo continental, el conjunto guayaquileño centrará sus esfuerzos en la Liga Pro y en la Copa Ecuador, en la que disputará los octavos de final, mientras intenta reconciliarse con una afición que continúa cuestionando el trabajo del técnico venezolano César Farías.

– Partidos de la decimosexta fecha de la Liga Pro de Ecuador:

Sábado: Manta-Libertad; Liga Deportiva Universitaria de Quito-Orense y Deportivo Cuenca-Delfín.

Domingo: Mushuc Runa-Aucas; Guayaquil City-Independiente del Valle y Emelec-Universidad Católica.

Lunes: Leones del Norte-Macará y Técnico Universitario-Barcelona.

EFE

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