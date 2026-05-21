Indignación en Cuba tras la inculpación de Raúl Castro por parte de EEUU

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Los cubanos manifestaron consternación y sorpresa después de que Estados Unidos inculpara el miércoles al expresidente Raúl Castro por cargos de asesinato, una sorprendente escalada de la presión del presidente Donald Trump sobre la isla comunista.

Los cargos contra el exmandatario -que a sus 94 años sigue siendo influyente en la política cubana- suponen una nueva vuelta de tuerca en la gran presión que ejerce Washington sobre la isla caribeña, sometida a un embargo desde 1962 y ahora devastada por una crisis económica y energética.

Las autoridades cubanas criticaron duramente la inculpación, el último episodio de la postura cada vez más intervencionista de Trump, tras la guerra con Irán, el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro y las amenazas contra Groenlandia.

Los cargos contra Raúl Castro, hermano menor de Fidel Castro, líder de la revolución que triunfó en 1959, se derivan del derribo de dos aviones civiles pilotados por anticastristas en 1996. Murieron cuatro, tres de ellos estadounidenses.

En aquel entonces, Raúl Castro era ministro de Defensa.

«Eso no es una alegación, directamente es una acusación de hace más de 30 años» y «un ataque público a una figura pública», declaró a AFPTV Fabian Fernández, un contable de 30 años, en La Habana.

«Van más allá de la acusación, es una cosa política y de imagen», agregó.

Pedro Leal, un jubilado de 65 años, afirmó que esta inculpación por parte de Estados Unidos, «aparte del bloqueo energético que no nos deja pasar combustible para acá», es «criminal».

Las autoridades cubanas hicieron un llamamiento a la ciudadanía para que proteste contra la «despreciable» acusación. El periódico oficial Granma instó a los cubanos a reunirse frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana el viernes a las 07H30 (12H30 GMT).

Además del asesinato de cuatro personas, Castro ha sido acusado de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y de destrucción de aeronaves.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas de «Hermanos al Rescate» en el estrecho de Florida, matando a sus cuatro tripulantes.

Esta organización se proponía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

El gobierno cubano aseguró en un comunicado que actuó entonces «en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales».

Los aviones cayeron en aguas internacionales.

– «Lo mismo» que a Nicolás Maduro –

El bloqueo petrolero estadounidense, que dura ya cuatro meses y busca socavar al gobierno comunista de Cuba, ha llevado a la economía de la isla -ya de por sí muy castigada- al borde del colapso.

A los cortes de electricidad de hasta 20 horas al día se suma la inflación galopante, que ha disparado los precios de los productos básicos, y la acumulación montañas de basura en las calles de La Habana.

Por su parte, Donald Trump alterna las amenazas con las ofertas de diálogo con la isla, pero rebajó las perspectivas de tomar medidas contra Cuba tras la inculpación de Castro.

«No habrá una escalada, no hace falta. Se está cayendo a pedazos. Realmente perdieron el control de Cuba» declaró el mandatario estadounidense el miércoles.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó en X que los cargos carecen de fundamento jurídico y solo buscan «engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba».

Los analistas no tardaron en establecer comparaciones con Venezuela, donde el gobierno estadounidense se valió de una acusación interna para justificar una acción militar en enero que derrocó y destituyó al presidente Nicolás Maduro, un firme aliado de Cuba.

«La idea es decir: ‘Podemos hacerle lo mismo que hicimos a Nicolás Maduro'», explicó a AFP Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina en Chatham House.

«El ejército sin duda defendería a Cuba» en caso de una intervención militar estadounidense, afirmó Sabatini. «Si el pueblo lo haría o no, es difícil de decir».

«Creo que mucha gente en Cuba quiere un cambio. Basta con ver las noticias que llegan de Cuba para darse cuenta de su desesperación», agregó.

Iris Herrera, una trabajadora autónoma de 58 años, afirmó que le preocupa una intervención militar. «Yo soy revolucionaria y quiero a mi revolución, y yo no estoy de acuerdo con una guerra de Estados Unidos aquí en Cuba», dijo a AFP.

«Es inhumana, porque van a haber muertos, van a haber muchos muertos», agregó.

En el plano internacional, China encabezó la reacción ante la acusación contra Raúl Castro, instando este jueves a Estados Unidos a «dejar de esgrimir el garrote de las sanciones y el garrote judicial contra Cuba, y dejar de amenazar con el uso de la fuerza a cada paso».

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