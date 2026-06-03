Indignación en Marruecos por el vídeo de un «youtuber» cocinando un perro

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Rabat, 3 jun (EFE).- La publicación de un vídeo en el que un controvertido youtuber marroquí aparece cocinando lo que presentó como un perro callejero en la fiesta del cordero Aid al-Adha, uno de los ritos más importantes del calendario musulmán, ha desatado una ola de indignación en las redes sociales del país que denunciaron el contenido como una provocación.

El youtuber, conocido bajo el seudónimo ‘bn nsns’ y cuya cuenta suma más de 2,2 millones de suscriptores, publicó un vídeo con motivo de la festividad en el que aparecía cocinando los restos del animal y consumiéndolos, en un contexto que vinculó al fuerte aumento de los precios del cordero. El contenido fue posteriormente eliminado tras la polémica generada.

En otro vídeo, el influencer afirmó que no había matado al perro, sino que lo había encontrado muerto en la carretera tras ser atropellado por un vehículo, y difundió imágenes del animal sin vida para respaldar su versión.

«Más allá de las circunstancias en que murió el animal, la indignación se centra en la decisión de recuperar su cadáver, cocinarlo y difundir las imágenes ante cientos de miles de suscriptores en las redes sociales», se lee en el diario marroquí Le Matin que recogió la noticia.

Los internautas coincidieron en calificar las imágenes de «repugnantes» y «chocantes», pidieron su encarcelamiento, mientras que otros reclamaron la intervención de asociaciones de protección animal.

También se multiplicaron los mensajes que consideraron su acción como una provocación hacia uno de los ritos más importantes en el islam, y otros recordaron que según la tradición islámica, está prohibido consumir la carne de un animal muerto.

El mismo influencer ya había generado controversia por grabarse consumiendo carne de cocodrilo o serpiente, introduciéndose en pozos o cuevas y pasando la noche en tumbas.

Su actividad se volvió viral en agosto de 2025, cuando publicó imágenes infiltrándose en las islas Chafarinas y deambulando por un cementerio donde están enterrados militares españoles, un contenido que también provocó una polémica en redes sociales en España. EFE

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