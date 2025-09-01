Indignación en República Dominicana por violación grupal de una joven de 21 años

Santo Domingo, 1 sep (EFE).- La violación grupal de una joven de 21 años tras ser drogada en un centro de diversión en el norte de la República Dominicana ha indignado el país, que se enteró de lo ocurrido meses después a raíz de la amplia difusión en las redes sociales de un video grabado sobre el ataque.

La propia víctima afirmó que no fue hasta finales de agosto pasado, tras la divulgación del video, que supo lo que había acontecido con ella en marzo de este año al acudir al centro de diversión con una amiga.

Todo ocurrió después de que dos hombres, uno de ellos identificado por las autoridades como Yamir Fernando Pérez Toribio, ya detenido, se ofrecieron a llevarla a un centro de salud tras sentirse indispuesta en el lugar en el que compartían.

Contrario al plan inicial, los dos hombres y otros cinco la trasladaron a una casa donde la violaron y grabaron el ataque, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público.

El ataque sigue generando indignación y este lunes, a través de un comunicado, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras expresó su condena a esta agresión a la joven, que calificó de atroz, bárbaro y deshumanizante, y exigió una investigación penal exhaustiva.

Asimismo, el Movimiento propuso que se dé una atención integral a la víctima y a sus familiares, incluyendo apoyo psicológico, y que se persiga judicialmente a aquellas personas que difundan el video de la violación.

Por este caso, además de Pérez Toribio, también están imputados José Alfonso Rubiera Rodríguez, Delfri de Jesús Rodríguez, Edwin Manuel Castro Guzmán, Javier Eduardo Núnez Toribio y Oniel Rafael Pichardo Martínez, detenidos entre el viernes y el pasado sábado.

Están acusados de asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción, distribución de imágenes y atentado sexual por medios electrónicos, hechos por los que serán presentados el próximo miércoles ante un tribunal que deberá conocerles medidas de coerción.

El Ministerio Público pidió para los imputados 18 meses de prisión preventiva, mientras en la comunidad donde reside la joven siguen los reclamos para que se haga justicia en un caso que mantiene indignado al país, donde se registraron más de 33.000 delitos sexuales entre 2019 y 2023, de acuerdo con las últimas cifras oficiales disponibles.

Las autoridades persiguen a un séptimo hombre que podría estar involucrado, mientras que la Fiscalía de Santiago identificó e investiga a las demás personas que se encontraban con la víctima en el establecimiento la noche de la violencia.

Respecto a la difusión del video, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reinoso, instó «a toda persona o plataforma de medios que haya publicado foto o video de la víctima a eliminarla inmediatamente». EFE

