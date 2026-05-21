Industrias de Bolivia denuncian pérdidas por más de 600 millones de dólares por conflictos

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La Paz, 21 may (EFE).- La Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia informó este jueves que las pérdidas para ese sector superan los 600 millones de dólares por las protestas y bloqueos de carreteras que desde hace 16 días realizan las federaciones de campesinos del altiplano para exigir la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.

«Lastimosamente las pérdidas económicas en este momento para nuestro país ya superan los 600 millones de dólares. Esta cifra, este daño económico nuestras industrias ya no lo van a recuperar», lamentó el presidente de la CNI, Gonzalo Morales, en una rueda de prensa.

El empresario advirtió que «las industrias bolivianas están enfrentando una de las mayores crisis de los últimos años», ya que «muchas fábricas han tenido que reducir sus operaciones, otras están al borde de detener completamente su producción y miles de trabajadores» están en la incertidumbre «sobre lo que puede ocurrir en los próximos días».

«Los bloqueos, la falta de combustible, las dificultades logísticas y el incremento de los costos, más la incertidumbre permanente están asfixiando al aparato productivo nacional», alertó.

Según Morales, la paralización industrial por los conflictos pone en riesgo los empleos que genera el sector y el abastecimiento interno de alimentos, medicamentos y otros «productos esenciales», pero también impide que las empresas exportadoras cumplan con sus compromisos de ventas al exterior.

Esto, según dijo, supone un «deterioro progresivo de la confianza en Bolivia como país productor, como país previsible y como destino para venir a invertir».

«Desde la Cámara Nacional de Industrias queremos expresar nuestra profunda preocupación y nuestro estado de alerta frente a esta gravísima situación. No podemos seguir normalizando que el país esté bloqueado mientras la economía se debilita y mientras las industrias luchan por sobrevivir», sostuvo.

La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, es el departamento donde se concentran las protestas de sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia del presidente, que lleva seis meses de gestión.

Como consecuencia de los bloqueos de carreteras, comenzaron a escasear en esa región algunos alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.

Además, las autoridades denunciaron que tres personas fallecieron, incluida una ciudadana de Belice, al no poder recibir atención médica oportuna por los cortes de vías.

Los bloqueos se han extendido en los últimos días a regiones como Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

Este jueves, la COB y los campesinos del altiplano marchan nuevamente hacia el centro de La Paz. EFE

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