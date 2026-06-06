Inglaterra y Croacia examinan el peligro de Ghana y la ilusión de Panamá

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Javier Peña

Londres, 6 jun (EFE).- Inglaterra y Croacia parten como favoritas para liderar el grupo L del Mundial de 2026, aunque deberán estar atentas al peligro de Ghana, comandada por Antoine Semenyo e Iñaki Williams, y a la ilusión de Panamá, que disputará la segunda Copa del Mundo de su historia, a los mandos del técnico hispano-danés Thomas Christiansen.

Los ‘Three Lions’, que completaron una fase de clasificación impecable, con pleno de victorias y sin encajar un solo gol, figuran entre las principales candidatas al título y buscan conquistar su segunda estrella mundialista, sesenta años después de levantar el trofeo en 1966 como anfitriones.

La selección dirigida por Thomas Tuchel, cuya convocatoria sorprendió por las ausencias de jugadores como Cole Palmer, Phil Foden y Harry Maguire, se reencontrará con un viejo conocido, Croacia, que sobre el papel será su principal rival por la primera plaza del grupo.

Los enfrentamientos ante los balcánicos no evocan buenos recuerdos para Inglaterra, que todavía rememora la derrota sufrida en las semifinales del Mundial de Rusia 2018, cuando un gol de Mario Mandzukic en la prórroga acabó con el sueño inglés de alcanzar la final.

Sin embargo, ambas selecciones han cambiado notablemente desde entonces. Inglaterra llega tras encadenar dos subcampeonatos consecutivos en la Eurocopa, mientras que Croacia, pese a seguir liderada por Luka Modric, ha vivido una profunda renovación generacional tras las retiradas o salidas de figuras como Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic, Domagoj Vida y el propio Mandzukic.

Después de caer eliminada en la fase de grupos de la última Eurocopa, la selección croata tratará de recuperar el nivel que le permitió disputar la final del Mundial de 2018, donde fue derrotada por Francia.

Sin embargo, Ghana amenaza con romper los pronósticos y poner en apuros a las dos selecciones europeas. Los africanos cuentan con Antoine Semenyo, jugador del Manchester City y una de las grandes revelaciones de la última temporada en la Premier League, además de la experiencia de Thomas Partey y el gol de Iñaki Williams.

La selección ghanesa, sin embargo, no atraviesa su mejor momento. El conjunto africano no logró clasificarse para la última Copa África y acumula seis amistosos consecutivos sin ganar, con un balance de cinco derrotas y un empate.

El más reciente fue ante Gales, selección que no logró clasificarse para el Mundial, en un encuentro que terminó igualado después de que los galeses empataran en el tiempo añadido tras dominar buena parte del partido.

A la amenaza de Ghana se suma la ilusión de Panamá, que disputará el segundo Mundial de su historia después de su estreno en Rusia 2018, cuando quedaron eliminados en la fase de grupos, precisamente en un grupo compartido con Inglaterra, Bélgica y Túnez.

Curiosamente, los dirigidos por el exfutbolista de, entre otros, Barcelona, Villarreal y Oviedo debutarán en esta edición frente a Ghana, en un duelo que puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambas selecciones, que quieren aprovechar el nuevo formato del torneo que permite que ocho de los doce terceros clasificados accedan a la fase eliminatoria. EFE

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