Interpelación de un ministro en Uruguay es suspendida por agravios entre senadores

Montevideo, 14 ago (EFE).- Agravios entre legisladores llevaron a que en la madrugada de este jueves fuera suspendida una sesión de la Cámara de Senadores de Uruguay en la que era interpelado el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

Luego de una discusión que se dio unas trece horas después del comienzo, el senador Sebastián Sabini, quien presidía en ese momento la Cámara Alta, dio por finalizada la sesión por desorden de la sala.

En horas de la mañana, el legislador escribió en su cuenta de X: «No vamos a tolerar agravios de odio de ningún tipo, para el debate democrático hay límites que impone el sentido común y el reglamento. Por ese motivo levanté la sesión. No ‘aproveché’ nada. Mejor pidan disculpas que es lo único digno que les queda».

La situación que llevó a la suspensión se dio cuando el senador del oficialista Frente Amplio Nicolás Viera se encontraba haciendo uso de la palabra y fue interrumpido por el senador del opositor Partido Nacional Sebastián Da Silva.

Viera apuntó que la interpelación había caído en el barro porque ese es «el estilo de Da Silva» a quien también acusó de recomendar a los uruguayos que invirtieran en Conexión Ganadera, un fondo de inversiones en ganado que cayó, llevando a que miles de personas perdieran sus ahorros y a que la Justicia imputara a sus responsables por estafa.

Tras esto comenzó un intercambio de palabras, donde el nacionalista le indicó que Viera que era «un atrevido» y añadió un insulto homofóbico.

Este jueves, en diálogo con el programa Desayunos Informales de Canal 12, Da Silva dijo que fue acusado de cosas que son mentira, aunque reconoció que su reacción no fue buena.

«No justifico la reacción. Estas cosas se solucionan haciendo lo que hice yo: pidiendo disculpas al cuerpo por mi reacción. Más nada. Esta no va a ser la primera ni la última vez. Y el exabrupto que yo hago en este mundo hipócrita de los pedestales morales no lo puede decir un senador de la República, pero se escucha a diario. No está bien. El primero en reconocer el error soy yo», dijo.

Tras el hecho, las bancadas de los opositores Partido Nacional y Partido Colorado expresaron «su más enérgico rechazo» a la conducta de Viera e indicaron que su provocación «generó la reacción» de Da Silva.

En tanto, el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani citó esa declaración en su cuenta de X e indicó: «Cuando uno se equivoca está mal. Cuando uno se equivoca y los otros en vez de señalar su error para corregirlo, tratan de ampararlo y defenderlo, es aún peor. Toda mi solidaridad con el compañero y Senador Nicolás Viera». EFE

