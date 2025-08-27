Investigan el secuestro de dos guyaneses presuntamente por un grupo criminal venezolano

Georgetown, 27 ago (EFE).- La Policía de Guyana investiga este miércoles el secuestro de dos de sus ciudadanos, perpetrado presuntamente por una organización criminal venezolana en la Región 7 del país, parte del Esequibo y fronteriza con Venezuela.

Según el comunicado publicado hoy, uno de los secuestrados es Fredrick Pollard, capitán de barco de 66 años, mientras que el segundo no ha asido identificado.

El hijo de Pollard explicó a la Policía que su padre zarpó el pasado día 21 en una embarcación para transportar combustible desde Devil Hole Landing, en Queenstown, en el norte de Guyana, hacia Ekereku Backdam, en el río Cuyuni.

Tres días más tarde, su padre le dijo que salía desde Ekereku Backdam de regreso a Devil Hole Landing con un desconocido a bordo y, desde entones, perdió la comunicación con él.

El hijo, identificado como Dameon Williams, relató que el pasado lunes recibió una llamada de un desconocido, quien le dijo que su padre había sido secuestrado por una banda venezolana.

El segundo secuestro fue reportado también el pasado lunes, cuando el capitán Collin Mathews, de 36 años, informó de que vio a Pollard junto a otro hombre, presuntamente también secuestrado y que parecía estar sano y salvo.

Matthew vio a los secuestrados cuando su bote fue detenido a punta de pistola por una banda criminal, que le confiscó un bidón de combustible antes de dejarle marchar.

Para corroborar este relato, la Policía realizó entrevistas a los nueve pasajeros que viajaban en el bote de Matthew, los cuales confirmaron los hechos.

Guyana mantiene una dura disputa fronteriza con Venezuela por la región del Esequibo, rica en petróleo y recursos naturales, que es administrada por Georgetown y reclamada por Caracas.

Desde que en diciembre de 2023 Venezuela celebrara un referendo para anexionarse el Esequibo, la crisis se ha exacerbado y despertado temores a un mayor conflicto.

El Gobierno de Guyana instó el pasado viernes a fortalecer la cooperación contra la delincuencia organizada trasnacional y el narcoterrorismo, aludiendo directamente a la organización criminal el Cartel de los Soles. EFE

