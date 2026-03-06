Irán advierte de una guerra prolongada y dice que empleará nuevas armas estratégicas

Redacción Internacional, 6 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este viernes que el país está preparado para una guerra prolongada y aseguró que empleará nuevas armas estratégicas en futuras operaciones.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés), el general de brigada Ali Mohammad Naeini, afirmó que las ofensivas lanzadas hasta ahora solo han utilizado «una fracción» de las capacidades militares iraníes, según un comunicado recogido por la televisión local Press TV.

«Irán está preparado para una guerra larga para castigar al agresor», declaró Naeini, quien aseguró que Teherán desplegará en próximas fases del conflicto una nueva generación de armamento estratégico que aún no ha sido utilizado a gran escala en el campo de batalla, sin dar más detalles.

El portavoz añadió que «nuevas iniciativas y armas están en camino» y advirtió de que los adversarios de Irán pueden esperar «golpes dolorosos en cada próxima oleada operativa».

Las declaraciones coincidieron con nuevos ataques con misiles iraníes contra Israel, entre ellos el lanzamiento de misiles balísticos Khayber contra Tel Aviv, según señalaron medios iraníes.

En paralelo, los sistemas de defensa aérea de Arabia Saudí, Catar y Kuwait interceptaron este viernes varios misiles y drones que atravesaron su espacio aéreo.

La ofensiva inicial contra Irán ha causado al menos 1.230 muertos en el país, según la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos, mientras que los bombardeos iraníes contra Israel han provocado al menos diez fallecidos. EFE

