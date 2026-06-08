Irán anuncia el fin de ataques a Israel, pero lo condiciona al cese de agresiones a Líbano

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Teherán, 8 jun (EFE).- El Ejército iraní anuncio este lunes el fin de las operaciones militares contra Israel, pero advirtió que volverá a atacar al Estado judío si este reanuda las hostilidades contra el Líbano.

«Tras la firme respuesta de Irán al régimen sionista, se declara el cese de las operaciones de las Fuerzas Armadas», informó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya en un comunicado recogido por medios iraníes.

El cuerpo militar advirtió a la vez que si Israel reanuda las agresiones contra Beirut o el sur del Líbano llevará a cabo “acciones mucho más severas y contundentes que las realizadas hasta ahora”.

El anuncio iraní se produce después de que anoche lanzase varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán.

Como respuesta, Teherán atacó de nuevo Israel primera hora de esta mañana con -dijo- bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim. Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este lunes a lrán e Israel a dejar de atacarse, después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.

«Israel e Irán deben parar de disparar inmediatamente», indicó Trump en su perfil de Truth Social.

Trump intentó el domingo sin éxito aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra. EFE

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