Irán confirma la muerte de Jameneí y promete una gran operación militar en venganza

Teherán/ Redacción Internacional, 1 mar (EFE).- Irán confirmó este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y prometió venganza con un castigo “duro y decisivo” a través de la mayor operación militar de su historia contra objetivos de EE. UU. e Israel, que anunció a su vez más ataques contra el país persa.

«Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (….) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud», dijo la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.

El cuerpo militar de élite dijo después de confirmar la muerte del clérigo de 86 años en los ataques de Israel y EE. UU. del sábado que la nación iraní se vengará y que «no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable”.

Un presentador de la televisión estatal informó asimismo del fallecimiento y dijo que el país entrará en un periodo de 40 días de luto.

Irán también confirmó este domingo la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, según informó la televisión estatal Press TV, que no ofreció más detalles de la muerte de los dos altos cargos.

Ali Shamjani, asesor de Jameneí, es considerado el arquitecto de la estrategia de defensa iraní, que impulsó desde su puesto como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (2013-2023).

Asimismo, la hija, el yerno y el nieto del líder supremo de Irán murieron en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, informó este domingo la agencia de noticias Fars, afín a la Guardia Revolucionaria.

Pezeshkian, parte de la transición

El presidente de EE. UU., Donald Trump, había anunciado horas antes la muerte Jameneí, quien ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, y llamó al pueblo iraní a «recuperar» su país.

Tras los anuncios de los fallecimientos, un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes asumirán el liderazgo de la nación.

Estas tres personas se harán cargo del “periodo de transición” tras la muerte de Jameneí, informó este domingo la agencia estatal IRNA.

Trump aseguró mientras que cree que la muerte del ayatolá Jameneí podría facilitar el camino hacia una solución diplomática con el país persa.

«Ahora es mucho más fácil que hace un día, obviamente», afirmó durante una entrevista con CBS retransmitida el sábado en EE. UU.

Por su lado, el hijo mayor y heredero del sha iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, Reza Pahlavi, asegura en un editorial publicado en The Washington Post que pretende adoptar un papel capital en el proceso de transición en Irán.

«Muchos iraníes, a menudo a pesar de las balas, me han pedido que lidere esta transición. Me impresiona su valentía y he respondido a su llamado», escribe Pahlavi en el rotativo.

Oleada de ataques de Israel

El Ejército israelí anunció la madrugada del domingo una nueva oleada de ataques contra una treintena de objetivos en el oeste y el centro de Irán, que incluyen sistemas de defensa aérea, lanzamisiles, objetivos del régimen iraní y centros de comando militar, indicó el Ejército israelí en un comunicado.

En el mismo afirma que continuará «degradando las capacidades» del régimen iraní «hasta que no pueda amenazar más a nuestra población»

La agencias iraníes Mehr e Isna reportaron por su parte explosiones en Teherán, que ya fue golpeada por bombardeos el sábado a raíz del ataque conjunto de EE. UU. e Israel.

Desde esos bombardeos, ambos países han lanzado varias oleadas de ataques con drones y misiles. Irán, además de disparar contra Israel al menos en Tel Aviv y Jerusalén, también ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros, países aliados de Estados Unidos y donde la potencia occidental tiene bases militares.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró este sábado una reunión de emergencia para abordar los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán, mientras se multiplican los temores de que la crisis derive en un conflicto regional más amplio.

Igualmente, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU, ha anunciado la celebración el lunes en Viena de una reunión extraordinaria para tratar la situación en Irán. EFE

