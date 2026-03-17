Irán confirma la muerte de Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij

1 minuto

Redacción Internacional, 17 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este martes la muerte de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij (encargada de la represión ciudadana y vinculada a la Guardia) en los bombardeos, según informaron agencias oficiales.

La muerte de Soleimani, comandante de la milicia Basij los últimos seis años, había sido anunciada por el Ejército israelí este martes, que dijo que murió en «un ataque preciso» de la fuerza aérea en Teherán. EFE

ime/lss