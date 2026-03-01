Irán confirma la muerte del ayatolá Ali Jameneí

2 minutos

Teherán, 1 mar (EFE).- La televisión pública iraní confirmó en la mañana de este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, en los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la república islámica. El presidente estadounidense, Donald Trump, había informado previamente de la muerte del líder iraní.

La Guardia Revolucionaria del país también confirmó el fallecimiento de Jameneí y se lamentó: «Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (….) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud», expresó la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado de recogido por la agencia iraní Fars.

«Invitamos a todos los sectores de la sociedad a demostrar su unidad nacional y cohesión con una participación entusiasta en la defensa nacional, mostrándole al mundo y a los malvados terroristas de esta nación su solidaridad», agregó el cuerpo militar.

En un mensaje emocionado un presentador de la televisión estatal que anunció la muerte de Jamenei dijo que el país entrará en 40 días de luto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que el ayatolá Ali Jameneí, de 86 años y quien ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, murió en los ataques y llamó al pueblo iraní a «recuperar» su país tras décadas de régimen de los ayatolás.

«Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sanguinarios», escribió Trump en su red Truth Social.

La agencia de noticias Fars, afín a la Guardia Revolucionaria, informó por su parte que la hija, el yerno y el nieto del líder supremo murieron en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Igualmente, el mismo medio indicó que una de las nueras de Jameneí falleció durante uno de los ataques del sábado.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja. EFE

mrs/raa

mrs/raa