Irán ejecuta a tres hombres condenados por violación de menores

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La justicia iraní anunció este martes la ejecución de tres hombres declarados culpables de violar a menores en el oeste y el norte del país.

El asesinato y la violación son delitos castigados con la pena de muerte en la república islámica. En algunos casos, los responsables de robos a mano armada, espionaje, tráfico de drogas o blasfemia también pueden ser ejecutados.

«Dos hombres que habían violado a un niño de 14 años en la ciudad de Ghorveh (oeste) en agosto de 2024 fueron ahorcados después de que la Corte Suprema confirmara la pena de muerte», informó Mizan, el órgano de prensa del poder judicial.

Esa agencia no precisó en qué fecha se celebró el juicio.

En un caso distinto, otro hombre fue ejecutado en Rasht, en el norte, por violar y matar a un niño de 10 años en agosto de 2025, según Mizan.

Irán es el segundo país del mundo, después de China, con el mayor número de ejecuciones, según grupos de defensa de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional.

Las autoridades aplicaron la pena capital a al menos 1.639 personas en 2025, un récord desde 1989, indicaron recientemente oenegés como Iran Human Rights, con sede en Noruega.

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