The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Irán ejecuta a tres hombres condenados por violación de menores

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

La justicia iraní anunció este martes la ejecución de tres hombres declarados culpables de violar a menores en el oeste y el norte del país.

El asesinato y la violación son delitos castigados con la pena de muerte en la república islámica. En algunos casos, los responsables de robos a mano armada, espionaje, tráfico de drogas o blasfemia también pueden ser ejecutados.

«Dos hombres que habían violado a un niño de 14 años en la ciudad de Ghorveh (oeste) en agosto de 2024 fueron ahorcados después de que la Corte Suprema confirmara la pena de muerte», informó Mizan, el órgano de prensa del poder judicial.

Esa agencia no precisó en qué fecha se celebró el juicio.

En un caso distinto, otro hombre fue ejecutado en Rasht, en el norte, por violar y matar a un niño de 10 años en agosto de 2025, según Mizan.

Irán es el segundo país del mundo, después de China, con el mayor número de ejecuciones, según grupos de defensa de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional.

Las autoridades aplicaron la pena capital a al menos 1.639 personas en 2025, un récord desde 1989, indicaron recientemente oenegés como Iran Human Rights, con sede en Noruega.

ap/sbr/apz/arm/dbh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR