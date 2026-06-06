Irán lanza misiles contra Baréin y Kuwait tras nuevo ataque de EEUU

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Irán respondió este sábado a un ataque estadounidense con el lanzamiento de varios misiles contra Baréin y Kuwait, aliados de Washington en el Golfo, en nuevas hostilidades que amenazan la tregua vigente desde abril.

Semanas de complejas negociaciones, marcadas por amenazas y estallidos de violencia, no desembocaron en un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de hidrocarburos.

Discrepancias sobre la gestión de este paso, el programa nuclear iraní o las sanciones contra Teherán, así como los combates en Líbano entre Israel y el movimiento Hezbolá, obstaculizan los avances diplomáticos.

El sábado, el pequeño reino insular de Baréin, que alberga el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense, denunció el lanzamiento de siete misiles iraníes contra su territorio y contra Kuwait, el segundo ataque en tres días.

Comunicados gubernamentales de ambos países condenaron la «agresión descarada» de Irán y advirtieron contra una «peligrosa escalada».

Periodistas de la AFP escucharon fuertes explosiones en Manama, la capital bareiní, y cerca del aeropuerto internacional de Kuwait, donde el miércoles murió una persona en otro ataque.

«Nos despertó una enorme explosión. Las explosiones eran muy fuertes», contó Reem, una madre egipcia de dos hijos, a la AFP en Kuwait. «Mis hijos estaban aterrorizados y yo no podía calmarlos», añadió.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero con el ataque israeloestadounidense contra Irán, las ricas monarquías del Golfo, antes consideradas un refugio seguro en la región, se encontraron en primera línea del fuego de represalia de Teherán.

– «En un punto muerto» –

Después de más de un mes de ataques que diezmaron la cúpula del poder iraní, el 8 de abril entró un vigor un frágil alto el fuego, respetado en gran parte pero salpicado de hostilidades esporádicas.

El viernes, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció que sus fuerzas «derribaron cuatro drones» que se dirigían al estrecho de Ormuz y atacaron dos instalaciones de radares en Irán.

En respuesta, Irán atacó con misiles «bases enemigas en la región», afirmaron el sábado temprano los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán.

El Centcom aseguró que no hubo heridos en sus filas ni daños en su infraestructura militar.

Los esfuerzos diplomáticos se estancan una y otra vez, mientras el conflicto sacude los mercados mundiales y aumenta la presión política sobre Trump antes de las elecciones de mitad de mandato.

«Las negociaciones están en un punto muerto y Trump debe romper este punto muerto», declaró Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una entrevista con CNN el viernes.

El consejero del ayatolá puso como condición para avanzar el desbloqueo de 24.000 millones de dólares de activos iraníes en el extranjero que están congelados por las sanciones estadounidenses.

«Ese es nuestro dinero, no el dinero de Estados Unidos», aseguró.

– El frente libanés –

Otro de los requisitos de Teherán es el fin de los combates en Líbano, arrastrado a la guerra cuando Hezbolá atacó a Israel el 2 de marzo para vengar la muerte del anterior líder iraní, Alí Jamenei.

Tras una tregua a mediados de abril que ninguna de las partes respetó, representantes israelíes y libaneses alcanzaron un nuevo acuerdo esta semana en Washington que tampoco frenó las hostilidades.

Este sábado, el ejército libanés denunció que un ataque israelí en el sur del país se había cobrado la vida de «varios miembros del personal militar, incluido un oficial».

El pacto supedita el alto el fuego al «cese total» de los disparos de Hezbolá y prevé que el ejército israelí pueda mantener sus operaciones en el sur de Líbano.

Hezbolá lo rechazó y exigió un alto el fuego «global» y la retirada completa de Israel del país.

Ante el fracaso de esta nueva tregua, el presidente libanés, que exige el desarme de Hezbolá, instó a Irán a no interferir en sus asuntos.

«Este no es su país, es el nuestro», lanzó el presidente libanés, Joseph Aoun.

El canciller iraní, Abás Araqchi, replicó rápidamente y recomendó a Aoun centrarse en Israel. «Salve a Líbano de su verdadero enemigo, señor presidente», insistió.

Los ataques israelíes contra Líbano han causado más de 3.560 muertos desde el inicio del conflicto, según el último balance de las autoridades. Por parte israelí, 27 soldados y un contratista civil han fallecido.

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