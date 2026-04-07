Irán pide a jóvenes formar cadenas humanas en plantas energéticas por amenazas de Trump

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Teherán, 7 abr (EFE).- El Gobierno iraní ha llamado este martes a los jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas en todo Irán ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacarlas si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

La campaña “Jóvenes de Irán por un mañana brillante” se llevará a cabo a primera hora de la tarde iraní para “escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo», informó el viceministro de Asuntos de la Juventud del Ministerio de Deporte, Alireza Rahimi.

La fuente indicó que «los jóvenes de Irán, con cualquier ideología o preferencia, se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra”. EFE

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