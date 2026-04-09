Irán pide en la ONU mecanismo de reparación a países afectados por sanciones unilaterales

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Ginebra, 9 abr (EFE).- Irán, país afectado desde hace años por sanciones económicas impuestas por actores como Estados Unidos o la Unión Europea, pidió este jueves en un foro de la ONU sobre medidas coercitivas bilaterales que se cree un mecanismo internacional de compensación a los países víctimas de este tipo de presiones.

«Un mecanismo vinculante debe velar por una plena reparación para los Estados y poblaciones afectadas», señaló el embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, en un foro donde también participó por mensaje de vídeo el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y representantes de países como Venezuela o Eritrea, también víctimas de sanciones.

Bahreini manifestó que junto al mecanismo de compensación deben rendir cuentas por sus violaciones del derecho internacional no sólo los Estados que imponen sanciones, sino también aquellos que las obedecen indirectamente.

Las medidas coercitivas «perpetúan el sufrimiento», aseguró el embajador, quien señaló que Irán es sometida desde hace tiempo a «uno de los regímenes de sanciones más amplios de la historia moderna», ante el que el país «no ha cedido ni retrocedido», al igual que ha demostrado tras los ataques militares de 2025 y 2026.

«Cualquier coacción económica o militar se encontrará con una respuesta firme, calculada y decidida. Irán, una nación arraigada en una civilización con milenios de historia, sabe lo que es la guerra y no será intimidada por la presión o el aislamiento», proclamó.

Bahreini también calificó las sanciones unilaterales de «terrorismo económico» para intentar fomentar la inestabilidad social y la inseguridad interna en los países que las sufren, y aseguró que las impuestas a Irán fueron el prólogo de una escalada de presiones que desembocó en las agresiones militares recientes.

Estados Unidos e Israel «han orquestado deliberadamente sanciones, caos, inseguridad, y, finalmente, bombardeos y guerra», aseguró el diplomático. EFE

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