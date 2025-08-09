Irán tacha de intervencionista la recompensa de EEUU por información para detener a Maduro

Teherán, 9 ago (EFE).- Irán condenó como “intervencionista” y “peligrosa” el ofrecimiento del Gobierno de Estados Unidos de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, una cifra que duplica la ofrecida el pasado enero.

“La medida ofensiva de Estados Unidos al amenazar al presidente legítimo de un Estado miembro de la ONU y lanzar acusaciones infundadas contra él refleja la creciente adicción de los responsables políticos estadounidenses al unilateralismo militante”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

La cartera afirmó que “ningún país responsable puede permanecer indiferente ante esta peligrosa tendencia, que atenta contra los fundamentos normativos y éticos colectivos de las Naciones Unidas” en el comunicad publicado a última hora de anoche.

Además ofreció su solidaridad al «pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el jueves la recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, una cifra que duplica los 25 millones ofrecidos en enero.

Washington acusó a Maduro en 2020, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo.

Bondi compartió en redes sociales un video en el que describe esta recompensa como «histórica» y calificó a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

La fiscal general también reveló que el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos supuestamente vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

Irán se ha convertido en uno de los principales aliados del Gobierno de Maduro durante los últimos años, particularmente desde 2020 cuando en Venezuela hubo una escasez de gasolina y Caracas acudió a Teherán para comprar combustible. EFE

