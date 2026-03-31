Irán tiene la «voluntad» de terminar con la guerra, pero quiere garantías, dice su presidente

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Irán tiene la «voluntad necesaria» para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, afirmó el martes el presidente Masud Pezeshkian, pero quiere garantías de que el conflicto no se repita.

La declaración del mandatario iraní llegó tras una jornada de intensos bombardeos sobre Irán y después de una advertencia de los poderosos Guardianes de la Revolución.

El ejército ideológico de Irán amenazó con atacar grandes empresas tecnológicas estadounidenses en Oriente Medio como Google, Meta y Apple si más dirigentes iraníes eran «asesinados».

Varios altos cargos, incluyendo el líder supremo de la república islámica, han muerto desde que estalló el conflicto el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una oleada de ataques aéreos sobre Irán.

A pesar de las gestiones diplomáticas, la guerra en Oriente Medio no muestra señales de distensión tras más de un mes de hostilidades que perjudicaron la economía mundial y dejaron miles de muertos.

Los próximos días serán «decisivos», afirmó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien aseguró que las negociaciones con Irán «están ganando fuerza».

Pezeshkian hizo su comentario durante una llamada telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Consejo Europeo, Antonio Costa, según un comunicado de su oficina.

«Tenemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión», dijo, reiterando una de las principales exigencias de Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes a Irán con atacar sus instalaciones energéticas si las negociaciones no llegan a buen puerto «rápidamente» y si no desbloquea «de inmediato» el estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales.

Este martes intensos bombardeos golpearon varias zonas de Irán, incluida la ciudad central de Isfahán y la capital, Teherán, donde periodistas de la AFP escucharon explosiones y se activaron las defensas aéreas.

Medios estatales reportaron también daños en un un centro religioso chiita en Zanján, en el noroeste.

– «Extraño los días normales» –

Habitantes de Teherán describen la vida en una ciudad en tiempos de guerra que aún intenta aferrarse a cierta rutina, pese a los bombardeos constantes.

«Estos días, me quedo casi siempre en casa y solo salgo si es absolutamente necesario», aseguró a la AFP Shahrzad, una ama de casa de 39 años.

«A veces me doy cuenta de que estoy llorando en medio de todo esto. Extraño los días normales», lamentó.

En medio del asedio contra su territorio, Irán siguió disparando contra Israel y los aliados estadounidenses en el Golfo, acompañado en la guerra regional por su aliado libanés Hezbolá y los rebeldes hutíes de Yemen.

Un periodista de la AFP escuchó al menos 10 explosiones sobre Jerusalén, tras una alerta por misiles iraníes emitida por el ejército israelí.

En Dubái se escucharon explosiones, y dos personas resultaron heridas cerca de la capital saudita, Riad, cuando las defensas aéreas interceptaron un dron.

La compañía estatal de petróleo de Kuwait informó que uno de sus petroleros estuvo temporalmente en llamas frente a Dubái tras un «ataque iraní directo y malicioso».

– Líbano denuncia una nueva «ocupación» –

En caso de que fracase la diplomacia, Trump prevé pedir a sus aliados de Europa y del Golfo que fuercen la reapertura del estrecho de Ormuz, dijeron funcionarios estadounidenses.

Pero en contra de las exigencias del republicano, una comisión parlamentaria iraní aprobó un proyecto para imponer peaje a los buques que transiten por el estrecho y prohibió el paso a Estados Unidos e Israel, según la prensa estatal.

La guerra ha arrastrado a otros países de Oriente Medio, entre ellos Líbano, después de que el grupo islamista Hezbolá atacara a Israel en solidaridad con Irán a principios de marzo.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que su país prevé ocupar una parte del sur del Líbano una vez terminada la guerra.

El gobierno de Líbano denunció el plan israelí como una nueva «ocupación» de su territorio.

En Nueva York, la ONU celebrará el martes una reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad tras los «incidentes gravísimos» en los que murieron tres cascos azules indonesios de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (Finul).

Una fuente de seguridad de la ONU declaró a la AFP que el casco azul indonesio fallecido el domingo fue víctima de fuego israelí.

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