Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz, Trump rechaza el «chantaje»

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Irán anunció este sábado que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, apenas unas horas después de haberlo reabierto, y afirmó que la vía estratégica seguirá cerrada mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo de los puertos iraníes.

El presidente Donald Trump calificó la acción iraní como un intento de «chantajear» a su país.

El endurecimiento de posturas se da en pleno baile diplomático para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio más allá del alto el fuego de dos semanas iniciado el 8 de abril y que está cerca de expirar.

«Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán», declaró el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Saed Jatibzadeh.

El guía supremo Mojtaba Jamenei aseguró en un mensaje escrito que las fuerzas navales iraníes están preparadas para infligir «nuevas derrotas» al enemigo.

«Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una cooperación con el enemigo y el buque infractor será tomado como objetivo», según un comunicado publicado en Sepah News, el sitio web de los Guardianes de la Revolución.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió por su parte que Irán no puede «chantajear» a Washington con sus cambios de postura sobre el estrecho de Ormuz y afirmó que están «hablando con ellos».

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien representó a Irán en el diálogo del 11 de abril con Washington, aseguró el sábado que se han «registrado avances», pero que un acuerdo final «continúa lejos».

– Disparos y amenazas –

Durante la breve reapertura del estrecho, al menos ocho petroleros y metaneros lo atravesaron en la madrugada del sábado, según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler.

La página web MarineTraffic mostraba, por su parte, más de una decena de buques que navegaban por la zona, entre ellos varios petroleros, pero algunos parecían dar media vuelta.

Tras el anuncio iraní de la reapertura del estrecho, Trump afirmó que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes seguiría «totalmente en vigor» hasta el final de las negociaciones.

Una agencia británica de seguridad marítima indicó que la Guardia Revolucionaria de Irán disparó contra un petrolero, mientras que la firma de inteligencia de seguridad Vanguard Tech informó de que esa fuerza había amenazado con «destruir» un crucero vacío que huía del Golfo.

En un tercer incidente, la agencia británica señaló que recibió un informe sobre una embarcación «alcanzada por un proyectil desconocido que causó daños» en contenedores de carga.

El viernes, Trump dijo a la AFP que un acuerdo de paz estaba «muy cerca», y afirmó que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido, otro punto clave de las negociaciones. No obstante, Irán negó haber aceptado el traslado de esas reservas de material fisible.

«La parte estadounidense tuitea mucho, habla mucho. A veces es confuso, a veces, ya saben, contradictorio», dijo el vicecanciller Jatibzadeh.

Entretanto, las maniobras diplomáticas continúan.

Durante un viaje a Irán el jefe del ejército de Pakistán, mediador entre Washington y Teherán, entregó a las autoridades iraníes «nuevas propuestas» estadounidenses, afirmó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

«La República Islámica de Irán las está estudiando y todavía no ha respondido», agregó.

– «Línea amarilla» en Líbano –

En Líbano, el otro frente de la guerra, el ejército israelí anunció que había establecido una «línea amarilla» de demarcación en el sur del país.

El ejército israelí sigue presente en el país vecino en una franja de diez kilómetros de profundidad desde la frontera, en espera de las conversaciones para alcanzar un acuerdo entre Líbano e Israel, en estado de guerra desde 1948.

Por ahora, un alto el fuego rige entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, tras mes y medio de conflicto que deja en Líbano cerca de 2.300 muertos y un millón de desplazados.

Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el sábado que un soldado francés murió y otros tres resultaron heridos en un ataque contra cascos azules de la ONU en Líbano.

Tanto Macron como la misión de la ONU apuntaron a Hezbolá, que negó estar implicado.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó «firmemente» la acción contra la misión de paz.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que su país «aún no ha terminado» la labor de conseguir el desarme de Hezbolá.

Trump endureció el tono y dejó claro a Israel que tenía «prohibido» bombardear Líbano.

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