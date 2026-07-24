Irak asegura que el aeropuerto de Erbil opera con normalidad tras reportes de ataque

Compartir

2 minutos

Bagdad, 24 jul (EFE).- El Aeropuerto Internacional de Erbil aseguró este viernes que está operando con normalidad después de que reportes afirmaran que suspendió su actividad por ataques ocurridos en esta zona ubicada en el norte de Irak, en medio de escalada entre EE.UU. e Irán, informaron fuentes oficiales.

«El tráfico aéreo en el aeropuerto opera con normalidad y no se ha visto interrumpido», aseguró Ahmed Hoshyar, director del aeropuerto en la capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, a la agencia oficial de noticias iraquí INA.

«Los vuelos continúan y la situación en el aeropuerto es normal», añadió horas después de que medios iraquíes y kurdos informaran de que el sistema de defensa aérea de la coalición internacional, liderada por Estados Unidos, interceptara seis drones sobre Erbil.

Afirmaron que los drones fueron destruidos «con éxito» y sin que se registraran víctimas ni daños materiales.

Hasta el momento, ni las autoridades de Erbil ni las estatales han anunciado el número de víctimas ni la magnitud de los daños.

Pese a no haber detalles oficiales de estos ataques, en las últimas semanas, el Kurdistán iraquí ha sido objeto de varios ataques en los últimos días tras la reanudación del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que responde a los bombardeos de Washington contra su territorio con el lanzamiento de misiles y drones contra sus vecinos árabes, especialmente los del golfo Pérsico.

El pasado 17 de julio al menos ocho miembros de un partido opositor kurdoiraní murieron en un ataque con misiles balísticos procedente de Irán contra su sede en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí.

También la semana pasada, una fuente de seguridad kurda indicó a EFE que la capital del Kurdistán iraquí había sido blanco de cinco ataques con drones, aunque la defensa aérea de la coalición logró interceptarlos antes de que alcanzaran sus objetivos.

En ese mismo episodio, uno de los drones sí impactó contra una sede militar de un partido opositor kurdoiraní en la provincia de Erbil, dejando al menos ocho heridos. EFE

sy-kba