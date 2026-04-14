Irak entrega a EE.UU y Finlandia a dos menores hijos de supuestos miembros del EI

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Bagdad, 14 abr (EFE).- El Gobierno iraquí anunció este martes la entrega a Estados Unidos y Finlandia de dos menores, supuestamente hijos de miembros de la organización yihadista Estado Islámico (EI) que fueron trasladados a Irak desde Siria entre enero y febrero pasados.

El iraquí Centro Nacional de Cooperación Judicial Internacional afirmó en un comunicado que los mejores, cuya identidad y edades no ha sido revelada, «han sido entregados a las autoridades competentes de sus respectivos países, tras comprobarse que no estaban afiliadas al grupo terrorista EI».

Indicó que «el proceso de extradición se llevó a cabo tras la finalización de todos los procedimientos legales y judiciales», y fue posible «en el marco de la coordinación y cooperación judicial internacional, y como parte de los esfuerzos continuos de Irak para gestionar los casos de detenidos relacionados con el terrorismo».

El departamento iraquí no dio a conocer más detalles sobre esa extradición, si bien aseguró que «continuará la cooperación y coordinación con los órganos judiciales internacionales en favor de la justicia y para combatir el terrorismo y prevenir la impunidad de los implicados».

EE.UU anunció a mediados de febrero pasado haber finalizado un proceso de traslado desde Siria hasta Irak a más de 5.700 prisioneros del EI que estaban encarcelados en territorio sirio, con el fin de ayudar a garantizar su permanencia en instalaciones seguras.

Estas personas, incluyendo sirios, iraquíes y nacionales de terceros países, estaban retenidas durante años en cárceles y campamentos gestionados en el noroeste de Siria por la alianza armada liderada por kurdosirios Fuerzas de Siria Democrática (FSD).

Entre ellas hay un número no identificado de menores abandonados en Siria e Irak por familias de combatientes del EI que llegó a dominar amplias áreas del norte y el oeste de Irak tras irrumpir en el país a mediados de 2014, y donde la organización yihadista fue derrotada territorialmente tres años más tarde. EFE

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