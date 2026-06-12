Irak frustra un complot de presuntos miembros vinculados al exdictador Sadam Husein

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Bagdad, 12 jun (EFE).- Las autoridades de Irak frustraron este viernes un complot de asesinato de altos cargos del Servicio de Seguridad Nacional iraquí por parte de una célula con vínculos al proscrito partido Baaz, del exdictador Sadam Husein.

El Servicio de Seguridad Nacional de Irak dijo en un comunicado que el operativo tuvo lugar en la capital, Bagdad, donde se hallaba la «célula criminal» vinculada a la Agrupación Nacional Iraquí para la Liberación y el Cambio, una organización afiliada al partido Baaz, que gobernó durante la dictadura de Sadam y fue prohibido.

Según la nota, la operación resultó exitosa después de largas labores de inteligencia, vigilancia, monitoreo e infiltración, mientras que las investigaciones e interrogatorios revelaron que los miembros de la célula tenían asignadas tareas como la consecución de armas para llevar a cabo atentados.

El plan de la organización, según el comunicado, era asesinar al director del Servicio de Seguridad Nacional iraquí, Abdelkarim al Basri, a su portavoz y al jefe de seguridad de Bagdad, entre otros oficiales de alto rango.

«Las fuerzas del Servicio descubrieron el complot, rastrearon a sus miembros, detuvieron a los implicados e incautaron pruebas y materiales relacionados con el caso antes de que el complot pudiera llevarse a cabo», añadió el comunicado.

Asimismo, las autoridades iraquíes publicaron un vídeo de una llamada telefónica en la que uno de los arrestados juraba lealtad a Yamal Mustafa Abdalá Sultán, el que fue el subdirector encargado del expediente de tribus y clanes del Gobierno de Sadam Husein y esposo de Hala Husein, la hija menor del exdictador.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la motivación del grupo, si bien en los últimos años varios altos cargos dentro de las fuerzas de seguridad de Irak han sido amenazados e incluso han sido objetivo de asesinato. EFE

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