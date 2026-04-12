Irlanda anuncia paquete de medidas de 505 millones de euros tras protestas por combustible

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Londres, 12 abr (EFE).- El Gobierno irlandés anunció este domingo un paquete de medidas por valor de 505 millones de euros para reducir los costes del combustible y con el objetivo de reducir las tensiones producidas tras seis días de protestas generalizadas y bloqueos de carreteras en el país.

Entre las medidas anunciadas por el ‘taoiseach’ (primer ministro) irlandés, Micheál Martin, se incluyen, entre otras, la prórroga de las reducciones temporales de impuestos y gravámenes sobre el petróleo hasta finales de julio, así como la del impuesto al carbono, que se aplazó hasta la presentación del Presupuesto en octubre.

También se reducirá adicionalmente en 10 céntimos el impuesto sobre la gasolina y el diésel y 2,4 céntimos en el caso del diésel verde, que entrarán en vigor en la medianoche del martes.

Las ayudas por valor de 505 millones de euros se sumarán a las medidas por valor de 250 millones de euros anunciadas hace tres semanas por Dublín para paliar los efectos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en la economía.

«Nadie tiene derecho a bloquear nuestro país», dijo hoy Martin en una rueda de prensa en relación a los seis días de protestas por los precios del combustible que ha vivido Irlanda, que ha visto calles, carreteras o refinerías bloqueadas por convoyes de vehículos, incluidos tractores, principalmente instigadas por transportistas y agricultores.

Por su parte, el viceprimer ministro irlandés, Simon Harris, calificó de «aterradoras» las escenas vividas en el país desde el pasado martes: «Fue alarmante que, durante varios días tuvieramos personas (…) decidiendo si ese camión podía entrar o salir, si podías llegar a tu cita en el hospital o si podías conseguir gasolina o combustible».

En este sentido, Harris indicó que el Gobierno siempre mantendrá contacto con los grupos civiles y representantes electos, pero que no se puede esperar un diálogo «razonable» con portavoces autoproclamados que instigan un «bloqueo ilegal de algunas de las infraestructuras más críticas de este país en un momento de crisis energética mundial».

Esta semana, el Gobierno irlandés llegó a desplegar efectivos del Ejército para desbloquear las carreteras e instalaciones energéticas cerradas por los vehículos de los manifestantes y advirtió de que, de continuar las protestas, podría verse obligado a rechazar la entrada de petróleo.

La asociación petrolera irlandesa Fuels For Ireland aseveró que más de un tercio de las 1.500 gasolineras del país estaban sin combustible por los bloqueos en las carreteras y su director ejecutivo, Kevin McPartlan, vaticinó que podrá tardar hasta 10 días el restablecimiento por completo de la red nacional.

Si bien durante la pasada madrugada todavía se sucedieron diversas protestas en las principales ciudades del país, como Dublín, Galway, Cork o Limerick, la Policía irlandesa (Garda) había logrado desmantelar la mayor parte de los bloqueos a lo largo de la mañana del domingo.

En medio de la crisis, Mary Lou McDonald, líder del izquierdista Sinn Féin, principal fuerza de la oposición y antiguo brazo político del IRA, dijo que presentará una moción de censura contra el Gobierno la próxima semana por la «desastrosa» gestión de las protestas del combustible, y aseguró que de la reunión de este domingo solo saldrían medidas «a medias». EFE

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